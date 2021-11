V jeho prospěch mluvilo zlato z mistrovství republiky a také třetí místo ve světových dorosteneckých tabulkách, které výkonem 7 244 bodů. Škoda jen, že svěřenec Jiřího Klinera nemohl své kvality potvrdit i na mistrovství Evropy do 17 let, které bylo z pandemických důvodů zrušeno.

To stříbrný Michal Krátký, měl větší štěstí. Po zisku titulu mistra republiky na dlouhých překážkách se kvalifikoval na ME juniorů do Tallinu i na světový šampionát juniorů do Nairobi.

Medailovou sbírku si rozšířil jako člen stříbrné čtvrtkařské štafety, v níž běžel i v anketě bronzový Ondřej Veselý, Krátkého velký konkurent z překážkové trati.

Celou sezonu se navzájem překonávali, na republikový šampionát jel jako mírný favorit Veselý. Ve finále však doběhl za Krátkým v čase 52,47 vteřiny těsně druhý, kdežto v Tallinu se pořadí znovu obrátilo. Veselého trenérem je Josef Vomela, který také slavnostní vyhlašování výsledků, odehrávající se v klubu Hájek, uváděl.

V samostatné kategorii žactva zvítězila výškařka Renata Láníková, která výkonem 172 cm vyhrála republikový šampionát.

Talenty sportovního střediska byli vyhlášeni Ondřej Loupal, Dominik Zásměta, Tomáš Doležal, Beáta Meschková, Eliška Trojanová a Kateřina Kučerová. Během večera byli také oceněni jubilanti Zdena Vlčková, Vratislav Fišera, Petr Veleba, Petr Motálek a nepřítomný Karel Konečný, který byl navíc nejúspěšnějším veteránem.

Výsledky ankety Atlet Třebíče 2021

Atlet Třebíče:

1. Adam Havlíček

2. Michal Krátký

3. Ondřej Veselý

Veteráni:

1. Karel Konečný

Žactvo:

1. Renata Láníková

2. Ondřej Loupal

3. Jan Vančura

Kategorie družstev:

Starší žáci: 1. Ondřej Loupal

St. žákyně: 1. Renata Láníková

Mladší žáci: 1. Marek Vostal

Ml. žákyně: 1. Beáta Meschková

Kategorie přípravek:

St. chlapci: 1. Antonín Hošek

St. dívky: 1. Michaela Velebová

Mladší dívky: 1. Lucie Velebová

Ml. chlapci: 1. Daniel Sobotka