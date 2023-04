Před branami do té úplně nejvyšší elitní domácí společnosti stojí havlíčkobrodské stolní tenistky.

Havlíčkobrodské stolní tenistky jsou blízko postupu do semifinále play-off letošního extraligového ročníku. Ilustrační foto. | Foto: Jaroslav Odstrčilík

HB Ostrov hraje v extralize žen v sobotu 15. dubna od 14 hodin odvetné čtvrtfinále play off a pokud utkání s ostravským klubem MH zvládne, postoupí do semifinále, kde se utká s Hodonínem. Druhou semifinálovou dvojici tvoří Ostrava KST a Moravský Krumlov. „V sobotu doma chceme vyhrát a postoupit do semifinále. Bude to ale těžké, soupeř přijede v nejsilnější sestavě,“ poznamenal k blížícímu se utkání trenér havlíčkobrodských stolních tenistek Bohumil Vožický.

Do domácího duelu jdou havlíčkobrodské ženy s výhodou vítězství v herně soupeře v prvním čtvrtfinále. V Ostravě vyhrál HB Ostrov před dvěma týdny 5:4 a do odvety půjde s vítěznou sestavou. Hrát tak budou Aneta Širučková, Tereza Pytlíková a Darya Kiselová. Té se navzdory pěkným výsledkům v posledních týdnech první čtvrtfinále úplně nepovedlo. „Darya zůstala od prvního čtvrtfinále po celou dobu v Havlíčkově Brodě, připravovala se, věřím, že se herně a výsledkově zlepší,“ naznačoval Bohumil Vožický k utkání, které se odehraje v sobotu odpoledne v havlíčkobrodské Birell Aréně.

Větší kvalitu ale očekává i na straně soupeře. V Ostravě naskočila do extraligového utkání po pěti letech legendární Marie Hrachová, která má přece jen nejlepší roky už za sebou. V sobotu v Havlíčkově Brodě se s velkou mírou pravděpodobnosti vrátí do hry Jana Vašendová. Spolu s ní odehrály mistrovskou sezonu Kristýna Mikulcová a Barbora Kapounová.

V případě výhry hostů by se rozhodující třetí čtvrtfinále hrálo v neděli 16. dubna od patnácti hodin v Ostravě. „V sérii vedeme, rádi bychom přidali druhý bod a v neděli do Ostravy už nemuseli,“ dodal trenér HB Ostrov.