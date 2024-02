První čtvrtfinále Evropského poháru havlíčkobrodské stolní tenistky zvládly, ale byla to pořádná dřina. HB Ostrov přehrál maďarský SH-ITB Budaörsi Sport Club 3:2, o výsledku rozhodl až pátý zkrácený set páté dvouhry.

Stolní tenistky HB Ostrov přehrály maďarský SH-ITB Budaörsi Sport Club 3:2, o výsledku rozhodl až pátý zkrácený set páté dvouhry. | Foto: Deník/Libor Kopl

Odveta na půdě maďarského klubu, který přicestoval do Havlíčkova Brodu bez své jedničky Dory Madaraszové, se hraje v pátek 9. února.

V úterý se hráčkám Havlíčkova Brodu povedl vstup do utkání, když získaly úvodní čtyři sety. Tatiana Kukuľková zvítězila 3:0 nad Helgou Dariovou a ještě lépe vstoupila do svého prvního zápasu Zdena Blašková, která přehrála v úvodním setu Georginu Pótaovou 11:4. „Táňa začala dobře, na agresivnější styl soupeřky našla správnou zbraň. Zisk prvního bodu samozřejmě potěšil,“ vracel se k úternímu utkání trenér havlíčkobrodských stolních tenistek Bohumil Vožický.

Pak ale začaly Maďarky převahu hráček HB Ostrov vyrovnávat. Zdeně Blaškové nestačilo ani vedení 2:1 na sety a za vyrovnaného stavu 2:2 se jí vůbec nepovedl zkrácený pátý set. „Georgina Pótaová je zkušená hráčka a v závěru zápasu se Zdenčou Blaškovou to potvrdila,“ poznamenal trenér HB Ostrov.

Vedení vrátila domácímu týmu Linda Záděrová, která sice nezvládla koncovku prvního setu, ale pak už se hostující Maria Fazekasová na další zisk nezmohla. „Nečekal jsem, že tenhle zápas bude jednoduchý, ale Linda si dokázala poradit,“ pochvaloval si zisk druhého bodu Bohumil Vožický.

Tip, že by tečku za celým utkáním obstarat Tatiana Kukuľková, ale hrubě nevyšel. Domácí jednička v úterní sestavě snadno ztratila úvodní set a pak už recept na Georginu Pótaovou hledala marně. „Myslel jsem si, žen by to mělo být vyrovnanější, ale Táně Kukuľkové hra soupeřky vůbec nevyhovovala,“ komentoval jednoznačnou prohru trenér havlíčkobrodských žen.

Zdena Blašková v prvním setu Helgu Dariovou přehrála, jenže pak ztratila vyrovnaný druhý set a o třetí přišla navzdory vedení 6:3. Koncovku čtvrého setu ovšem domácí hráčka zvládla parádně a ve zkráceném pátém nedopřála nekoncentrované soupeřce ani míček. „Mám radost, že Zdenča našla za stavu 1:2 zbytky bojovnosti a zápas dokázala získat pro sebe. V tie breaku se to pak všechno otočilo, ale tak to ve zkráceném pátém setu bývá,“ dodával Bohumil Vožický.

K páteční odvetě cestuje HB Ostrov už ve čtvrtek. K postupu bude stačit havlíčkobrodskému klubu jakékoliv vítězství. Pokud zvítězí Budaörsi 3:2, rozhodne dodatečné miniutkání na dva vítězné sety do jedenácti. Pokud HB Ostrov nezíská dvě dvouhry, půjde do semifinále Evropského poháru maďarský klub.

Evropský pohár žen ve stolním tenise - první čtvrtfinále:

HB Ostrov Havlíčkův Brod - SH-ITB Budaörsi Sport Club 3:2

Kukuľková - Dariová 3:0 (6, 10, 7)

Blašková - Pótaová 2:3 (4, -5, 6, -8, 1:6)

Záděrová - Fazekasová 3:1 (-10, 8, 7, 8)

Kukuľková - Pótaová 0:3 (-2, -5, -7)

Blašková - Dariová 3:2 (8, -10, -7, 9, 6:0)