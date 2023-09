Hned dvěma zápasy během tří dnů vstoupí do nové sezony havlíčkobrodské stolní tenistky. V pátek 1. září přivítají ženy HB Ostrov ostravský klub MH, v neděli 3. září odehrají další extraligový duel ve Vlašimi.

Havlíčkobrodské stolní tenistky rozehrají v pátek novou sezonu. Ilustrační foto. | Foto: hbostrov.cz

Z trojice nových tváří v barvách havlíčkobrodského klubu se v prvních dvou zápasech představí jediná, a sice reprezentantka a mistryně republiky ve dvouhře i čtyřhře Zdena Blašková, která přišla do HB Ostrov z Dobrého. „Úvodní dvě utkání odehrajeme se trojicí Aneta Širučková, Zdena Blašková a Linda Záděrová,“ upřesnil sestavu proti MH Ostravě i ve Vlašimi trenér havlíčkobrodských stolních tenistek Bohumil Vožický.

Veronika Poláková, která přišla do Havlíčkova Brodu právě z Vlašimi, odjela na turnaj do Slovinska a Chorvatska, Slovenka Tatiana Kukuľková zamířila pro změnu na mezinárodní akci do Kazachstánu.

Nad sestavou MH Ostravy byly otazníky, z loňské sezony v ní s jistotou zůstala Jana Vašendová. „S jakými hráčkami soupeř přijede, nevíme, ale sezonu chceme začít výhrou,“ naznačil plán Bohumil Vožický. Problémy se sestavou měl v utkání s HB Ostrov ostravský klub i loni, tehdy nečekaně zasáhla do hry legendární Marie Hrachová, která je na soupisce i letos.

V základní části extraligy se bude hrát stejným systémem jako loni, každou z trojice hráček čekají tři dvouhry, utkání končí, když jeden ze soupeřů dosáhne na šestý týmový bod. Pokud je po devíti dvouhrách stav 5:4, utkání završí čtyřhra.

Pro vítězství chce jet HB Ostrov i v neděli do Vlašimi. „Vyhrát ve Vlašimi je povinnost,“ připomněl Bohumil Vožický. Havlíčkobrodské ženy chtějí letos navázat na úspěšné muže a zabojovat o extraligový titul.

Páteční utkání HB Ostrov – MH Ostrava začíná v osmnáct hodin, nedělní duel ve Vlašimi má začátek v deset hodin.