Plán HB Ostrov je jasný. Uhrát co nejvíc bodů a získat tak co nejvýhodnější postavení pro play off, které na základní fázi extraligy navazuje. Havlíčkův Brod je před posledním dvoukolem s devětatřiceti body sedmý. Pokud by sedmou příčku držel, narazil by ve čtvrtfinále na druhý tým v tabulce, jímž nyní je silná Ostrava KST. Na druhou příčku může dosáhnout ještě Moravský Krumlov, který má výhodnější los.

Ani současná pozice Havlíčkova Brodu nemusí být definitivní, za příznivých okolností může ještě poskočit až na pátou příčku. „Chceme potvrdit, že patříme do play off a do vyřazovacích bojů jít z co nejlepší pozice. V pátek hrajeme na El Niňu, které všechna utkání prohrálo, a vyhrát tam chceme i my. Páteční výsledky našeho i dalších utkání nám napoví, o co nám půjde ve Vlašimi,“ přemítal trenér havlíčkobrodských stolních tenistek Bohumil Vožický.

HB Ostrov chce výhru i otestovat případného soupeře ve vyřazovacích bojích

K dispozici by měl mít všechny hráčky. Obě posily ze zahraničí zůstaly po minulém víkendu v Havlíčkově Brodě, do Prahy a pak do Vlašimi pojedou Běloruska Darya Kiselová i Egypťanka Hamed Fagr Adel Mohamed Shomanová. Nastoupit by opět měla Aneta Širučková a možná i Tereza Pytlíková. „Terku Pytlíkovou chceme zapojit s ohledem na nadcházející vyřazovací boje, navíc nás 18. a 19. března čekají zápasy v další fázi Europe Trophy,“ poznamenal trenér HB Ostrov.

V první vzájemném utkání loni v listopadu porazil HB Ostrov ženy pražského El Niňa jasně 6:0. S Vlašimí pak bod ztratil, se Středočeškami remizoval 5:5, přestože po sedmé dvouhře vedl 5:2. Oporou Vlašimi je mladičká Veronika Poláková (ročník 2008), která má v extralize osobní bilanci ve dvouhrách 31:18. „Veronika Poláková se připravuje u nás v Havlíčkově Brodě, známe ji, víme, že se jí daří,“ připomněl Bohumil Vožický.

Utkání El Niňo – HB Ostrov se hraje v pátek 3. března od 18 hodin, duel Vlašim – HB Ostrov v sobotu 4. března od 12 hodin.