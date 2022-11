V sobotu proti El Niňu HB Ostrov roli favorita zvládl bezchybně. Tereza Pytlíková Moniku Němečkovou i Linda Záděrová Kateřinu Rozínkovou přehrály shodně ve třech setech. Pak Hamed Fagr Adel Mohamed Shomanová udolala Ivu Meidlovou Čečotku až v pětisetovém duelu a Pražanky zapisovaly dílčí úspěchy za získané sety i ve zbývajících zápasech, ale body jim havlíčkobrodská děvčata nepovolila žádné. „Jsem rád, že jsme roli favorita potvrdili, sobotní utkání jsme zvládli pěkně,“ pochvaloval si trenér havlíčkobrodských stolních tenistek Bohumil Vožický.

V neděli to s Vlašimí vypadalo nějakou dobu podobně. HB Ostrov sice nebyl v úvodu utkání tak suverénní jako v sobotu, ale brzy to bylo 3:0. Pak domácí stolní tenistky dvakrát prohrály, přesto se dokázaly dostat na vedení 5:2. „Linda Záděrová vedla za stavu 3:0 nad Veronikou Polákovou v pátém setu 5:0, přesto utkání ztratila. Tady se nám to zadrhlo,“ poukázal na důležitý moment nedělního duelu Bohumil Vožický.

Na šestý bod havlíčkobrodské stolní tenistky nedosáhly, přestože měly další příležitosti. Úplně zdravotně v pohodě nebyla Hamed Fagr Adel Mohamed Shomanová, domácím se nepovedla ani závěrečná čtyřhra. „Čtyřhra mě zklamala, budeme se muset i na ni zaměřit,“ říkal trenér HB Ostrov.

Vlašim táhla čtrnáctiletá Veronika Poláková, která porazila Lindu Záděrovou i Hamed Fagr Adel Mohamed Shomanovou, odehrála závěrečnou vítěznou čtyřhru a s Terezou Pytlíkovou prohrála až v pětisetové bitvě. „Veronika Poláková je nejlepší českou žákyní, je to velký talent,“ poznamenal na konto mladé hráčky Vlašimi Bohumil Vožický. Body navíc přidaly i její spoluhráčky Anna Matějovská a Michaela Keroušová.

Za HB Ostrov uhrály po dvou bodech Linda Záděrová i Hamed Fagr Adel Mohamed Shomanová.

HB Ostrov má teď v extralize žen téměř třítýdenní pauzu, hrát nejvyšší domácí soutěž by měl až o posledním listopadovém víkendu. V závěru listopadu čeká havlíčkobrodské stolní tenistky také Evropský pohár v Bratislavě, termíny extraligových zápasů ještě nejsou definitivní.

Extraliga žen ve stolním tenise – 9. kolo:

HB Ostrov Havlíčkův Brod – SF SKK El Niňo Praha 6:0

Pytlíková – Němečková 3:0 (7, 9, 4), Záděrová – Rozínková 3:0 (9, 6, 6), Shomanová – Meidlová Čečotka 3:2 (-9, 6, 9, -5, 7), Záděrová – Němečková 3:1 (5, -9, 2, 5), Pytlíková – Meidlová Čečotka 3:2 (5, 8, -5, -8, 10), Shomanová – Rozínková 3:1 (-6, 0, 6, 6).



Extraliga žen ve stolním tenise – 8. kolo:

HB Ostrov Havlíčkův Brod – SKST Vlašim 5:5

Pytlíková – Poláková 3:2 (6, -4, -6, 4, 9), Záděrová – Keroušová 3:1 (6, -13, 10, 3), Shomanová – Matějovská 3:0 (9, 7, 9), Záděrová – Poláková 2:3 (-9, 6, 7, -7, -7), Pytlíková – Matějovská 0:3 (-7, -9, -7), Shomanová – Keroušová 3:1 (8, 9, -9, 9), Záděrová – Matějovská 3:0 (4, 4, 9), Shomanová – Poláková 0:3 (-6, -6, -8), Pytlíková – Keroušová 2:3 (-11, 5, 9, -7, -5), Záděrová, Pytlíková – Matějovská, Poláková 0:3 (-6, -11, -2).