K obratu zavelela Tereza Pytlíková, na ni pak navázaly úspěšným druhým vystoupením v utkání Linda Záděrová i Daria Kiselová. „Z hlediska šancí na postup to bylo klíčové utkání,“ poznamenal k duelu trenér havlíčkobrodských žen Bohumil Vožický, za něhož kvůli dalším povinnostem zaskakoval na bratislavském turnaji František Kanta.

HB Ostrov pak ještě v sobotu prohrál 1:3 s chorvatským STK Aquaestil Duga Resa, týmem, který táhly hned dvě Číňanky.

V neděli ale vyhrál obě svá utkání shodně 3:0, kdy ani jedna z trojice hráček nezaváhala. Nejprve ještě ve skupině přehrál rakouský ASVÖ TTC Olympic Wien a poté v duelu týmů z druhých příček v tabulkách porazil domácí ŠKST Bratislava. „Holky to zvládly moc pěkně, v Europe Trophy postupujeme dál, jsme za to rádi,“ dodával Bohumil Vožický. Kromě cenných sportovních zkušeností si havlíčkobrodské stolní tenistky přivezly i body do mezinárodního koeficientu.

Další fáze Europe Trophy se bude hrát v únoru 2023.