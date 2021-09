Všechny aktivní účastníky vypustí na trať jako startérka česká reprezentační vytrvalkyně Moira Stewartová. Té se letos podařilo zaběhnout limit na OH v Tokiu na maratonské trati.

Závody mohou absolvovat i běžci mladší 35 let. Pro ně bude vypsána zvláštní kategorie. Organizátoři navíc připravili zajímavé finanční prémie pro první tři ženy a muže v absolutním pořadí.

Startovat se bude v pětiletých kategoriích mužů i žen od pětatřiceti let. V těchto kategoriích se bude bojovat o titul českého mistra.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.