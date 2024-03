Dvanáctý ročník. V polovině září se znovu poběží v Havlíčkově Brodu tradiční půlmaraton. Po několika letech bude pořádán jako mistrovství republiky Masters nad pětatřicet let. Kromě tradičních závodů a doprovodných akcí se letos nově poběží Havlíčkova pětka.

Havlíčkobrodský půlmaraton se letos poběží již podvanácté. | Foto: se svolením Jiřího Brychty

Na programu Havlíčkobrodského půlmaratonu jsou znovu například dětské závody či závody štafet školních, dospělých či firemních.

Hlavním závodem je letos Mistrovství České republiky Masters nad pětatřicet let. Vyhlášen je v pětiletých kategorích.

Kromě republikového šampionátu se zároveň poběží jako Krajský přebor Vysočiny v půlmaratonu.

Centrem dění závodu, který se poběží čtrnáctého září, bude opět Havlíčkovo náměstí, kde proběhne i tradiční doprovodný program.

Podpora trenérů

Letošní novinkou bude jednokolový závod na pět kilometrů. Ten bude zároveň do zařazen do krajského seriálu Běžec Vysočiny. „Naším cílem je také podpořit nové trenéry mládeže,“ uvedl ředitel závodu Jiří Brychta. „Proto z každého startovného věnujeme příspěvek do atletického oddílu Jiskra Havlíčkův Brod a na podporu sportu studentů středních škol.“

Registrace do závodů je možná i v den startu na místě. Zvýhodněné startovné však mohou zájemci získat nákupem na internetu do posledního červencového dne. Zároveň je zde možné objednat speciální trička s motivem závodu.

Stejně jako v minulosti mají možnost amatérští běžci ve spolupráci s atletickým oddílem TJ Jiskra absolvovat pravidelné trénink. Ty se konají vždy v úterý od sedmnácti hodin na havlíčkobrodském atletickém stadionu Na Losích.