Turnaje se celkem zúčastnilo 247 mladých zápasníků z čtrnácti států – Dánska, Česka, Ukrajiny, Švédska, Polska, Velké Británie, Irska, Finska, Belgie, Německa, USA, Nizozemí, Norska a Ruska.

Havlíčkobrodská Jiskra se na turnaj vydala se třinácti zápasníky, kteří vybojovali pět placek.

VÝSLEDKY

U 2010 – 2013 – kategorie do 26 kg: Červín Daniel, 3.místo. Kasal Petr, 4.místo. Do 29 kg: Pátek Alois, 5.místo. Do 32 kg: Vítek Petr, 7.místo. Doležal Josef, 2.místo. Do 47 kg: Wasserbauer Kvído, 1.místo.

U 2006 – 2009 – kategorie do 38 kg: Zvolánek Patrik, 3.místo. Do 48 kg: Žák Petr, 1.místo. Satrapa Václav, 6.místo. Do 52 kg: Žák Vítězslav, 7.místo.

U 2003 – 2005 – kategorie do 55 kg: Zvolánek Matěj, 5.místo. Do 60 kg: Miksa Patrik, 8.místo. Do 65 kg: Kořán Jiří, 6.místo. Benc Jan, 5.místo.