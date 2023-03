Pocity, které v kabině Veselí zavládly, asi není třeba dlouho popisovat. „Je to pro nás všechny velké zklamání, protože cíl, který jsme si před sezonou stanovili, zůstane nesplněný,“ sdělil kouč Sokola Jan Běloch.

Přitom sobotní duel měly jeho ovečky slibně rozehraný. Poločas vyhrály 13:12 a nadějně vstoupily také do druhého dějství. „Pak ale přišla pasáž patnácti minut, kdy jsme nedodrželi taktické pokyny v obraně a domácí odskočili do výrazného vedení o osm branek. Navíc Brnu zahrál výborně Sekulič, který nadstandardním výkonem strhl vítězství na jejich stranu,“ komentoval.

Příčiny výpadku v defenzivě by Běloch věděl. „Závěr první půle i začátek druhé odtáhli stejní hráči, kteří si museli oddechnout. Jejich místo zaujali jiní a okamžitě přišly chyby a lacino inkasované branky z protiútoků,“ prozradil.

Ačkoliv měli hráči Nového Veselí dokonce tři příležitosti, kdy mohli svůj postup do play-off stvrdit, nakonec jim po třech porážkách v řadě zůstaly oči pro pláč. „Nechci to házet na jediný zápas, jen v Brně se nerozhodlo. Chyběl nám jediný bod, ten jsme mohli získat třeba už ve druhém kole v Jičíně,“ zdůraznil.

Pro mladý kádr, rozhodně nejmladší v extralize, by ale tato negativní zkušenost mohla být poučná směrem do dalších sezon. „Ti kluci si z toho určitě vezmou ponaučení, protože neseděli na lavičce, ale prožili si toto zklamání přímo na hřišti,“ potvrdil Běloch.

A ještě na toto konto dodal. „I negativní zkušenost hráče dál posune. Nevidíme to jen černě, dokázali jsme letos spoustu hráčů posunout na vyšší úroveň. Bohužel cíl v podobě play-off nevyšel.“

Házenkáře Nového Veselí čekají od soboty boje v záchranářském play-out. Vzhledem k jejich vysokému zisku bodů však už hrají pouze o to, zda skončí na konečné deváté či desáté příčce.

Budou mít do nadcházejících osmi utkání proti Kopřivnici, Strakonicím, Maloměřicím a Hranicím patřičnou motivaci? „Nám pořád o něco jde. Primárně samozřejmě ne o to, zda budeme devátí či desátí, ale spíše o to, abychom se opět herně posunuli a už se také postupně připravili na začátek příští sezony. Hráči mohou hrát bez tlaku, je to další kus cesty, který musíme ujít, abychom byli úspěšní,“ doplnil Běloch.