Mladíci v akademii stolního tenisu HB Ostrov mají kvalitu. „Kdyby se z nich sestavil tým, věřím, že by obstáli v první lize,“ je přesvědčený šéftrenér mládeže v havlíčkobrodském klubu Bohumil Vožický.

Bohumil Vožický, který vede jako šéftrenér akademii HB Ostrov má svým svěřencům rozhodně co nabídnout. Šest sezón strávil v německé Bundeslize, nejlepší evropské soutěži. | Foto: František Zálewský

„Možná na to dojde. V případě, že se první tým postoupí do extraligy, pak budeme usilovat o to, aby béčko hrálo první ligu. Za těchto okolností by se v něm většina těchto hráčů mohla objevit,“ plánuje Vožický herní praxi pro partu „mladých pušek“ s dvojkou na začátku u ročníku narození. Pojďme si největší talenty představit.