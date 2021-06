Za vším pochopitelně stojí mecenáš a majitel HB Ostrov Miroslav Jinek, který se ambicemi netají, ale zároveň na rychlý vzestup žen netlačí. „Budeme tu mít skupinu zhruba deseti hráček, ale jsou hodně mladé. Holkám je kolem třinácti čtrnácti let. Uvidíme, počkám si na vývoj v první polovině sezony,“ prohlásil.

Sám žádá čas. „Musíme nejen poznat, jak na tom jsme výkonnostně, ale je potřeba tým kvalitně finančně zajistit. Něco mám rozjednané, v žádné případě nechci tříštit síly a ubírat peníze z rozpočtu pro tým mužů,“ ujistil.

Havlíčkův Brod do soutěží postaví hned dva týmy. Áčko do první ligy, béčko do druhé. Licence do obou soutěží musel koupit. „Drahé to nebylo, bavíme se o částkách v rozmezí deseti a dvaceti tisíc,“ přiznal Miroslav Jinek.

Druhou ligu sehnal poměrně snadno, Havlíčkův Brod ji převzal od Jihlavy. S první to bylo horší. „Kupovali jsme ji z Plzně, ale zájemců bylo více. Musel jsem vyvinout poměrně velké úsilí, všechno jsem dotahoval po telefonu před semifinálovým zápasem extraligy v Ostravě,“ netajil se detaily obchodu.

Oba ženské týmy bude v Havlíčkově Brodě trenérsky zaštiťovat Dmitrij Prokopcov. Ten tak celkem logicky trochu utlumí svou hráčskou činnost.