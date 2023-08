S jasným cílem vstoupí do nové sezony obhájce titulu HB Ostrov. Havlíčkobrodské stolní tenisty čeká ve čtvrtek 31. srpna úvodní kolo extraligy v herně TTC Ostrava 2016.

Stolní tenisté HB Ostrov Havlíčkův Brod (na snímku) zdolali ve velkém superfinále v Praze první květnový pátek El Niňo a potřetí za sebou slavili extraligový titul. Ve čtvrtek jim začíná nová sezona. | Foto: ping-pong.cz

Nejlepší český tým současnosti chce pochopitelně zahájit sezonu vítězně. „Chceme se vracet s vítězstvím. Musíme být ale pokorní, úplně samo to nepřijde. Přesto věřím, že utkání zvládneme,“ poznamenal ke vstupu do sezony trenér havlíčkobrodských stolních tenistů Tomáš Demek.

Do Ostravy jede HB Ostrov bez své jedničky na soupisce. Pavel Širuček je na turnaji v Bulharsku, kde chce sbírat body potřebné pro start na olympiádě za rok v Paříži. Utkání tak odehrají Tomáš Tregler, David Reišpies, který přišel do Havlíčkova Brodu před sezonou z Chebu, a Tomáš Martinko.

Šest gólů za půli. V áčku je velká konkurence, člověk se musí ukázat, ví Chlubna

Změnami prošel rovněž kádr TTC Ostravy 2016, na soupisce už nejsou Slováci Alexander Valuch a Filip Delinčák. Naopak na ní nově figurují jejich krajan Adam Klajber a Egypťan Khalid Assar. „V kádru soupeře zůstal Jakub Kleprlík, který je doma vždycky nebezpečný,“ připomněl Tomáš Demek. Na soupisce ostravského klubu je nadále Petr Korbel, jedna z legend českého stolního tenisu.

Čtvrteční utkání TTC Ostrava 2016 – HB Ostrov Havlíčkův Brod začíná v sedmnáct hodin. O týden později čeká obhájce utkání druhého kola v Liberci. Doma se představí v extralize až 5. října, kdy hostí pražské El Niňo.

Evropské poháry

V tu dobu už budou mít za sebou dva domácí zápasy a jedno utkání venku ženy HB Ostrov. Ty zahájí novou extraligovou sezonu v pátek 1. září, kdy přivítají MH Ostravu. V neděli 3. září hrají ve Vlašimi a 8. září pak hostí Dobré.

Následně vstoupí muži i ženy do bojů o pohárovou Evropu. Muže čeká úvodní fáze Ligy mistrů doma, HB Ostrov je pořadatelem bojů v čtyřčlenné skupině. „Hrát se bude od 22. do 24. září, los na nás byl hodný, jediné postupové místo bychom měli uhrát,“ odhadl Miroslav Jinek.

Ženy budou hrát v pětičlenné skupině, z níž postoupí dvě nejlepší družstva, od 21. do 24. září. Ani ony by neměly být bez šancí, navíc nemusí cestovat daleko. „Ženy budou hrát v Moravském Krumlově, to je určitě výhoda,“ poznamenal manažer HB Ostrov.