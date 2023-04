Vydařené druhé semifinále mají za sebou havlíčkobrodští stolní tenisté. Po úterní domácí porážce 2:3 zvítězil HB Ostrov ve čtvrtek v Liberci 3:1 a srovnal stav série hrané na tři vítězství na 1:1.

Semifinále play-off extraligy pokračuje v neděli 23. dubna v osmnáct hodin v Havlíčkově Brodě.

Ve čtvrtek se do havlíčkobrodské sestavy vrátil Pavel Širuček a byl to on, kdo táhl vítěze základní části nejvyšší domácí soutěže a úřadujícího domácího šampióna za vyrovnáním série. „Pavla Širučka musím pochválit. Vracel se po zranění a obě svá utkání ovládl. Byl pořád v tlaku, hru měl pod kontrolou a byly z toho cenné dva body,“ vracel se k utkání v Liberci trenér havlíčkobrodských stolních tenistů Dmitrij Prokopcov.

Utkání se úplně nepovedlo Tomáši Treglerovi, který prohrál na úvod 1:3 s domácím Mohamedem Shoumanem, přestože získal první set. Blízko k výhře byl i ve třetím setu, ale pak se potvrdilo, že se mu s Egypťanem v libereckých službách moc nedaří. „Tomáš Tregler nehrál špatně, ale na soupeře znovu zbraň nenašel,“ připomenul Dmitrij Prokopcov. Stejným výsledkem jako ve čtvrtek skončil i pondělní vzájemný duel v Havlíčkově Brodě.

Jarní divizní inventura: Fotbalisté Žďáru na špici, boj o záchranu je napínavý

Pavel Širuček vzápětí přehrál 3:0 Michala Beneše a vývoj utkání změnil Tomáš Martinko, která rovněž 3:0 porazil Jakuba Seiberta. „Za stavu 1:1 byl zápas týmových trojek nesmírně důležitý a Tomáš Martinko ho opět zvládl. Utkání měl pod kontrolou, jeho vítězství bylo naprosto zasloužené,“ hodnotil zápas trenér HB Ostrov.

Třetí bod pro hosty pak obstaral Pavel Širuček, který jako první hráč HB Ostrov našel recept na Mohameda Shoumana. Předtím se to nepovedlo dvakrát Tomáši Treglerovi a jednou Dmitriji Prokopcovi. „Pavel Širuček si na Mohameda Shoumana věří, ví co na něj platí a to se znovu ukázalo ve čtvrtek,“ pochvaloval si Dmitrij Prokopcov, který na rozdíl od pondělního úvodního utkání do hry nezasáhl.

Série pokračuje v neděli, výhodu domácího prostředí přebere HB Ostrov. Jeho barvy budou hájit stejní hráči, kteří nastoupili v Liberci. „Vítězná sestava se nemění, doma chceme navázat na vítězství v Liberci,“ dodal Dmitrij Prokopcov.

Extraliga mužů ve stolním tenise – semifinále play off (2. utkání):

SKST Liberec – HB Ostrov Havlíčkův Brod 1:3

Shouman – Tregler 3:1 (-7, 6, 9, 10), Beneš – Širuček 0:3 (-9, -8, -7), Seibert – Martinko 0:3 (-8, -10, -7), Shouman – Širuček 1:3 (-7, 9, -7, -7).

Stav série po dvou zápasech je 1:1.