V pondělí 17. dubna vstoupí havlíčkobrodští stolní tenisté do semifinálových bojů ve vyřazovací části extraligy.

Stolní tenisté HB Ostrov Havlíčkův Brod se v semifinále play-off letošního extraligového ročníku utkají s mužstvem Liberce. | Foto: Jaroslav Loskot

O postup do finále svede HB Ostrov souboj s Libercem, stejně jako ve čtvrtfinále bude k postupu potřeba vyhrát třikrát.

Liberec postoupil do play off z pátého místa po základní části nejvyšší domácí soutěže, ve čtvrtfinále ale přehrál rychle 3:0 o příčku výš postavený Havířov. „Liberec je černým koněm soutěže, ve čtvrtfinále ukázal velkou kvalitu,“ řekl na adresu soupeře trenér havlíčkobrodských stolních tenistů Dmitrij Prokopcov.

HB Ostrov základní část soutěže s přehledem vyhrál. Druhou semifinálovou dvojici tvoří pražské El Niňo a Cheb, mužstva, která obsadila druhou a třetí příčku.

Liberec hraje letos ve složení Mohamed Shouman, Michal Beneš a Jakub Seibert a právě takovou sestavu lze očekávat i v semifinále. „Tahouny jsou Michal Beneš a Mohamed Shouman. Proti němu naši kluci moc rádi nehrají, miluje rychlou hru, dokáže být nepříjemný,“ poznamenal Dmitrij Prokopcov.

Podle něho bude na soupeře platit trpělivost a správná taktika. „Bude důležité dostat Liberec pod tlak,“ zdůraznil trenér HB Ostrov.

Havlíčkobrodská sestava pro semifinále bude tradiční a kompletní. Po přechodných zdravotních problémech se vrací nedávný dvojnásobný mistr republiky Pavel Širuček, připraveni budou rovněž Tomáš Tregler a Tomáš Martinko, který si čekání na semifinále zpestřil startem na evropském šampionátu do 21 let. Zasáhnout do bojů může i hrající trenér Dmitrij Prokopcov.

Semifinálová série mezi HB Ostrov a SKST Liberec začíná v Havlíčkově Brodě v pondělí 17. dubna v osmnáct hodin, hrát se bude v KD Ostrov.