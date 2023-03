První úsek cesty za obhajobou mistrovského titulu zvládli havlíčkobrodští stolní tenisté téměř bezchybně.

Stolní tenisté Havlíčkova Brodu zvládli základní část letošního extraligového ročníku na jedničku. Potvrdí roli favorita také v play-off? | Foto: Jaroslav Loskot

HB Ostrov vyhrál základní část extraligy s předstihem a viditelným odstupem před pronásledovateli, osmnáct kol soutěže mu vyneslo 52 bodů za sedmnáct výher a jedinou ztrátu.

Havlíčkobrodští stolní tenisté zaváhali pouze v pátém kole, kdy doma prohráli s pražským El Niněm 0:3. Předešlé čtyři extraligové duely přitom shodně a jednoznačně 3:0 ovládli. Nakonec bylo výher 3:0 celkem jedenáct, dvakrát vyhrál HB Ostrov poměrem 3:1 a čtyřikrát rozhodovalo až páté utkání.

„S účinkováním v základní části jsem absolutně spokojený, zvládli jsme ji parádně. Domácí prohra s El Niněm v pátém kole byla nepříjemná, ale nakonec neměla na naše umístění žádný vliv,“ vracel se k základní části soutěže trenér havlíčkobrodských stolních tenistů Dmitrij Prokopcov.

Do extraligových bojů zasáhlo v barvách HB Ostrov pět stolních tenistů, na poslední chvíli přibyl do statistiky Ondřej Květon, jeden z tahounů prvoligového béčka. Drtivou většinu extraligových bojů ale odehrála trojice Pavel Širuček, Tomáš Tregler a Tomáš Martinko.

Fotbalový krajský přebor začíná. Dočká se konečně Pelhřimov vytouženého postupu?

Nejpilnější byl v základní části Tomáš Tregler, který odehrál jedenadvacet zápasů, z toho osmnáct vítězných. „Tomáš Tregler celé sezonu potvrzoval, že je to inteligentní hráč, který umí rozhodnout vyrovnané souboje. Je to velký bojovník, hraje hlavou, za nepříznivého vývoje nezmatkuje,“ řekl ke hře Tomáše Treglera trenér HB Ostrov.

Podobnou statistikou se může chlubit Pavel Širuček. Odehrál sedmnáct zápasů, pouze dvakrát prohrál a patnáctkrát se radoval z vítězství. „Pavlovi nějakou dobu trvalo, než si na českou extraligu po návratu ze zahraničí zvykl, přesto i v této době dělal důležité body. Ve druhé polovině sezony se dostal do skvělé formy a ukazoval svoji nejlepší hru,“ hodnotil Dmitrij Prokopcov.

Zmíněné silné dvojici zkušených borců zdařile sekundoval Tomáš Martinko. Třináct vítězství a pět porážek v osmnácti odehraných zápasech rozhodně zaslouží respekt i pochvalu. „Tomášovi Martinkovi pomohly úspěchy v Lize mistrů. Získal sebevědomí a to přenesl do extraligových zápasů,“ poznamenal trenér nejlepšího týmu základní části extraligy i obhájce mistrovského titulu.

Šestkrát zasáhl do extraligových bojů jako hrající trenér Dmitrij Prokopcov a také on má kladnou bilanci úspěšnosti. Vedle čtyř vítězství má na kontě dvě porážky. „Hodnotit se nechci, ale musel jsem být připravený, abych mohl týmu pomoci,“ připomenul Dmitrij Prokopcov.

Pomohl i fanklub skupiny Wohnout. Nejpopulárnějším klubem kraje je opět Batelov

Vyřazovací boje začnou 28. března, ve čtvrtfinále HB Ostrov narazí na TTC Ostravu. Pokud postoupí do semifinále, bude hrát s lepším z dvojice Liberec, Havířov.

Před rokem šel HB Ostrov do play off z druhého místa, když skončil dva body za prvním Chebem. Tehdy prohrál tři z osmnácti utkání, Cheb měl o jednu prohru méně. Silnou trojku doplňovalo třetí El Niňo, které zaostalo o dva body za Havlíčkovým Brodem. HB Ostrov ale play off zvládl nejlépe ze všech a slavil celkové prvenství v sezoně.

Unikátní z pohledu Havlíčkova Brodu zůstává sezona 2020/2021. Tehdy HB Ostrov vyhrál všech osmnáct utkání v základní části a díky tomu získal 54 bodů. Druhý Cheb a třetí KT Praha měly v tu chvíli o dvanáct bodů míň. HB Ostrov pak vyhrál i všech šest utkání v play off a získal mistrovský titul.