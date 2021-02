Hippos aréna si po dvou letech opět užije mezinárodní vrcholnou akci. V létě bude hostit softbalové evropské šampionáty juniorů a kadetů. A bude moci zúročit zkušenosti získané z MS mužů v roce 2019.

V Havlíčkově Brodě se po úspěšném zvládnutí světového šampionátu mužů v roce 2019 uskuteční evropské mistrovství juniorů a kadetů. Akce bude v červenci. | Foto: Deník / Jaroslav Loskot

Havlíčkobrodští organizátoři zvládli světový šampionát na výbornou a čeká je další pořadatelská výzva. V termínu od jedenáctého do sedmnáctého července uspořádají ME juniorů do 18 let a ME kadetů do 15 let. „Jedná se o jedenáctou mezinárodní akci, kterou bude naše aréna hostit. Shodou okolností to bylo právě ME juniorů, které před patnácti lety jako premiérový mezinárodní turnaj mohli softballoví fanoušci v Havlíčkově Brodě vidět,“ prozradil Dušan Šnelly, manažer havlíčkobrodského klubu.