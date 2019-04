Kvůli kvalifikačnímu dvojzápasu národního týmu s Běloruskem se nejvyšší soutěž rozbíhá po třítýdenní přestávce.

„První týden jsme využili spíše k regeneraci a doléčení šrámů, protože sezona je dlouhá a náročná. Od té doby už se ale naplno připravujeme. Hraje se pohárovým způsobem, tedy dva zápasy, doma a venku. To je velice ošidné, protože pokud se nám nepovede jeden zápas, budeme ze hry,“ uvědomuje si kormidelník Nového Veselí.

První duel je na programu dnes od 19.30 na palubovce slezského celku, odveta se bude hrát v ZDT Aréně příští sobotu od 19.15. Druhou dvojici tvoří celky Kopřivnice a Lovosic. Vítězové těchto sérií si následně zahrají o konečné páté místo, poražení budou bojovat o sedmou příčku.

„Začínáme venku, což může být výhodou, ale i nevýhodou. Myslím si, že šance jsou padesát na padesát, více budeme vědět po prvním zápase. Musíme být v každém případě obezřetní a dobře se připravit,“ říká Hladík, který ví, jak nepříjemný protivník na jeho ovečky čeká.

„Frýdek-Místek nepatří mezi naše oblíbené soupeře. Nesedí nám jejich styl, hrají hodně dovnitř, nemají vyloženého střelce z dálky, což pro naše vyšší kluky není úplně ideální. K celé sérii prostě musíme přistoupit s respektem k soupeři a poprat se o to.“

Najdou motivaci

Zřejmě největším možným úskalím bude pro hráče klubu z Vysočiny nalézt potřebnou šťávu a chuť. Zklamání z vyřazení ve čtvrtfinále play-off je stále cítit.

„Určité zklamání tu rozhodně je, ale my jsme všechny zápasy proti Dukle odehráli slušně. Možná i proto to tolik bolí, protože všichni dobře víme, že jsme byli blízko tomu, abychom vybojovali alespoň pátý zápas. Předvedené výkony nás však mohou povzbudit, vždyť to bylo naše první play-off. Věřím, že tým bude i nyní odhodlaný zabojovat o páté místo,“ dodal Pavel Hladík.