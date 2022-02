Jejich soupeřem totiž ve středu bude v ZDT Aréně od 19.00 Jičín, kterému patří devátá, poslední nepostupová příčka do play-off. Na něj mají házenkáři Sokola slušný náskok osmi bodů, navíc jeden zápas k dobru.

V případě výhry by tak už měli účast ve vyřazovací části prakticky jistou. „V Jičíně určitě dobře vědí, že jen vítězství je udrží v boji o play-off. Pro úspěch tudíž rozhodně udělají maximum,“ uvědomoval si kouč celku z Vysočiny Peter Kostka.

Jeho ovečkám však nejde jen o postup do play-off, ale také o co nejlepší výchozí pozici do něj. „Dobře si uvědomujeme, že nás hned na jejím začátku čeká jedno z nejdůležitějších utkání jarní části,“ potvrdil.

Nový kouč fotbalistů Humpolce Veselý: Úvodní výhra je pro nás hlavně povzbuzením

Favorit zápasu je podle postavení tabulky jasný. „Právě tato pozice ovšem bývá často zrádná. V našem případě to platí dvojnásobně, v nedávné minulosti jsme se o tom několikrát dostatečně přesvědčili,“ upozornil lodivod Sokola.

První jarní cíl už klub z Vysočiny splnil, když před týdnem zdoláním Lovosic postoupil do finále Českého poháru. „Díky tomu panuje v týmu výborná atmosféra. Chceme na tento zápas navázat,“ přiznal

Co by mohlo ve prospěch Nového Veselí rozhodovat? „Potřebujeme mít čistou hlavu a ustát tlak okolí. Tentokrát zápas nebude jen o kondiční a taktické připravenosti. Spoléhat opět budeme na výbornou domácí kulisu naší haly,“ zdůraznil Kostka.

Extraliga házené mužů - 16. kolo

STŘEDA: Karviná – Zubří, Hranice – Plzeň, Frýdek-Místek – KP Brno, Lovosice – Kopřivnice (vše 18.00), Maloměřice Brno – Dukla Praha (18.30), NOVÉ VESELÍ – Jičín (19.00).