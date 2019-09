Uplynulá sezona prvoligovým hokejbalistům SK Jihlava příliš nevyšla. Trenér Lukáš Staněk byl dokonce tak nespokojený, že v průběhu oznámil svůj konec u týmu! Nyní je ale zpět. „Moje podmínka, abych se mohl vrátit zpět, byla, že se musí spojit áčko s béčkem. Mít jeden tým, kde je konkurence. Když nemáte konkurenci a ti kluci nejsou pod tlakem, těžko se z nich dostává nějaká výkonnost,“ tvrdí staronový kouč jihlavského SK Lukáš Staněk.

Tento problém vyřešen byl, ale v klubu je ještě jeden, a možná zásadnější! Chybí budoucnost, tedy mládež! „To je to nejhorší, co se mohlo stát!“ nenechává ho klidným fakt, že SK nepřihlásil do tohoto ročníku ani jeden žákovský či dorostenecký výběr. „Když nemáte mládež, jste mrtvý klub. Proto rozjíždíme nábory, musíme nalákat lidi, a za to musím poděkovat Hermanovým, kteří se o to starají. Budeme se snažit domluvit se školami a školkami, udělat hokejbalové kroužky, a když to bude děti bavit, tak se je pokusíme přetáhnout k nám na hřiště. Ale je pravda, že momentálně mám o hokejbal v Jihlavě strach,“ přiznává Staněk.

Ten však zároveň doufá, že východisko se najde. „Nám bere děti hokej, florbal, ale na to se nemůžeme vymlouvat. Je i jiná doba, to je jasné, ale my je musíme nějak přilákat,“ má jasno Lukáš Staněk, který poukázal na dlouholetou historii jihlavského hokejbalu.

Ta pokračovat bude, alespoň díky „áčku“, které zahájilo novou prvoligovou sezonu. A to s našlapaným kádrem! „Vrátili se Blaško, Javorka, Střecha, Danko, ti byli loni v extraligovém Kertu. Ještě přišel Peschout z Ústí. Samozřejmě se to nedá stavět jen na pěti hráčích, kteří mají extraligové tituly, ale hrozně se mi líbí, že tihle kluci pomáhají mladým hráčům. Vezmou si je stranou, radí jim věci, které jim nestíhám říci. Snaží se je vychovávat, toho si hrozně cením,“ doplňuje trenér SK.

NAŠLAPANÝ KÁDR

Ten byl spokojený i s přípravou. „Gólmani měli svoji a hráči měli tři fáze týdně. Jednou hřiště, jednou kruháč, a byly tam i na letňáku schody. Myslím, že bychom měli být dobře připraveni,“ konstatuje kouč hokejbalistů, kteří vstoupili do nové sezony I. ligy domácí výhrou nad Přeloučí, a mají v ní i vyšší cíle. „Nerad to říkám, ale letos, jak je to spojené, máme kvalitu. Do pátého místa bychom měli být stoprocentně. Jiné umístění beru jako neúspěch. A play-off, to už je trochu jiná soutěž. Každopádně budeme chtít vždycky vyhrát, pak se uvidí, jak to dopadne,“

Dalším týmem do hokejbalové party na Vysočině je tradiční klub HBC Flyers Jihlava, a trojlístek doplňuje Slza Přibyslavice.

Oba výběry hrají jihomoravskou II. ligu, která ale podle velezkušeného Romana Smutného, jenž léta působil v nejvyšší soutěži a oblékal dres konkurenčního SK, nebude mít už takovou kvalitu.

Rivalita s SK, který svou rezervu zrušil, a tudíž ochudil druhou ligu o jihlavské derby, už prý také není, co bývala. „Spíš si teď snažíme vypomáhat, někteří kluci od nás mají zařízený střídavý start, takže když bude potřeba, mohou hrát i za SK,“ říká Smutný.

DOBA POČÍTAČOVÁ

Ten je také zklamaný z toho, jak je jeho sport na ústupu. „V globále jde dolů, bohužel. Je počítačová doba a hokejbal je hodně amatérský, sponzorů je málo, rodiče na to nemají ani peníze. A pak chybí konkurence, která by nás starší dokázala vytlačit. Je to smutné,“ potvrdil, ale na novou sezonu se i tak těší. „V naší lize je nás šest týmů, což nám stačí. My se budeme snažit dobře si zahrát, mít z toho radost. Samozřejmě to hrajeme proto, abychom vyhrávali. Důležité je, abychom se scházeli, a když už jste na tom hřišti, tak tam odvedli maximum. A na jaře se uvidí, jaké budou ambice a kvalita play-off,“ uzavírá Roman Smutný.

JE TO HOBBY

V Přibyslavicích také žádná mládež není. „A ani ji neplánujeme. Možná v budoucnu by mohlo něco vzniknout v Okříškách, kde je nové hřiště, ale chybí tam stále zázemí. Tam je větší potenciál, ale stěhovat se tam zatím nemůžeme,“ říká předseda J.V.S.K. SLZA Přibyslavice Stanislav Bartheldy, jehož klub už pár let sestavu lepí.

„Trochu jsme vytěžili z toho, že skončila Třebíč, máme i pár kluků, kteří hrávali v Jihlavě. Je to ale těžké, kádr stárne, kluci začínají mít rodiny, práci,“ říká šéf přibyslavického hokejbalu. „Pro ty kluky je to hlavně hobby, musí je to bavit, takže cíle v nové sezoně jsou hrát pěkný hokejbal, a když se dostaneme na třetí místo, abychom mohli začínat play-off doma, bude to dobré,“ uzavírá Bartheldy.