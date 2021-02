Hrají si vlastní ligu. Neporazitelní nejsme, oponuje trenér HB Ostrov Vožický

Při pohledu do extraligové tabulky je to zřejmé. Stolní tenisté HB Ostrov si hrají vlastní ligu. Ačkoliv jsou do konce základní části ještě čtyři kola, z první příčky už je nikdo vystrnadit nemůže. Tak dominantní jsou. „Máme silný tým, ale neporazitelní nejsme,“ chová stále respekt ke konkurenci trenér havlíčkobrodského týmu Bohumil Vožický, ale dodává: „Pokud nastoupíme v nejsilnější sestavě, tak to bude pro soupeře vždycky hodně těžké.“

Na bojovnost Michala Obešla se HB Ostrov může spolehnout. | Foto: Deník / Jaroslav Loskot

Extraliga je jinak velice vyrovnanou soutěží. Od druhého do sedmého místa jsou bodové rozdíly minimální. A nepatrné jsou rozdíly i výkonnostní. „Právě proto se nám povedlo vytvořit tak velký bodový náskok. Soupeři za námi si berou body navzájem. Od druhého do sedmého místa může porazit každý každého,“ všímá si kouč HB Ostrov. Také Havlíčkův Brod už málem narazil. Před dvěma týdny doma prohrával s Chebem 1:0. „To nebyla vůbec dobrá situace. Ve chvíli, kdy vyhrál David Štěpánek, tak měl soupeř v záloze zápasy Tondy Gavlase, který měl v tu chvíli nejlepší úspěšnost v soutěži,“ připomíná nelehkou chvilku. Bohumil Vožický přiznává, že není vůbec lehké jít na každý zápas v roli favorita, u něhož se čeká, kdy už to přijde a selže. „Ten tlak na sebe cítím. Na hráče ale musí být ještě větší. Klobouk dolů před nimi, jak to zvládají. Že jsme ještě neprohráli, není jen výsledek herní kvality, ale také psychické odolnosti všech hráčů,“ vysvětluje. Kauza dezinfekce? Na Vysočině vítaná akce. "Očisty" se dočkaly všechny kabiny Přečíst článek › Pro příklad, jak jsou havlíčkobrodští hráči odolní, není třeba chodit daleko. Stačí se opět vrátit k zápasu s Chebem. Za stavu 0:1 Prokopcov přehrál Gavlase. Kdyby neuspěl, asi by HB Ostrov otáčel zápas už těžko. „Má můj obdiv. V situaci, kdy to nebylo vůbec jednoduché, se prezentoval excelentním výkonem,“ sděluje kouč. A když je opravdu nejhůře, zabere válečník Obešlo. Ten sice s železnou pravidelností ztrácí první sety, ale pak soupeře zlomí až neskutečnou houževnatostí. „Je to obrovský bojovník. Ne náhodou má nejvyšší úspěšnost v extralize,“ velebí hráče, který si vyzkoušel celou řadu evropských lig. Když se k tomu všemu přidá jistota Treglera, vychází z toho jediné. Brod nemá v extralize konkurenci. „Na podobné úrovni jako naši hráči je Tonda Gavlas z Chebu, o něm se bavíme stále. To je a vždy bude nepříjemný protivník. Jinak v extralize jsou další velmi kvalitní hráči. Hlavně ti mladí ale nejsou schopni zatím své top výkony opakovat každý týden,“ povšiml si Bohumil Vožický. Jednoduše řečeno: Havlíčkův Brod může prohrát, ale prohrávat často asi ne. Zda je to správné tvrzení, ukáže play-off, které se už kvapem blíží.

