Půjde do extraligy. Ale pod jednou podmínkou. „Nechci tady mít áčko a béčko v jedné soutěži. Chci, aby extraliga byla v Havlíčkově Brodě vzácností,“ vysvětluje manažer Miroslav Jinek.

Jak se v jeho prohlášení orientovat? HB Ostrov nepůjde cestou pražského El Niňa, které mělo před několika lety v nejvyšší soutěži hned tři týmy. Kromě toho, že přesuny hráčů mezi nimi nebyly možné, mělo to ještě jednu nevýhodu. „Dopadlo to tak, že na některé zápasy skoro nechodili diváci,“ připomíná manažer klubu z Vysočiny.

Myslí dopředu a pro případ postupu béčka do nejvyšší soutěže se mu v hlavě rodí plán. „Dovedl bych si to představit tak, že bychom s někým v okruhu sto kilometrů navázali spolupráci. Fungovalo by to podobně jako s Chebem. Jeden dva hráči by byli domácí, my bychom to doplnili o další hráče a třeba trenéra,“ zamyšlí se Miroslav Jinek.

Právě případ Chebu v letošní sezoně naznačil, že podobné projekty nejsou utopií. Západočeši do extraligy posílali jediného svého hráče Antonína Gavlase, zbytek byl brodský.

Na pozici dvojky nastupoval zkušený David Štěpánek, na trojce se střídali mladíci Ondřej Květon, Jakub Slapnička a Šimon Jadrný. Výsledek předčil očekávání. Tým v základní části vybojoval druhou příčku, v play-off dokráčel do semifinále.