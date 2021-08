V tabulce jim patří šestá příčka, takže není divu, že je trenér Dušan Šnelly spokojený. „Byly to takové zápasy, že jsme v nich mohli sebrat čtyři výhry, ale také čtyřikrát prohrát,“ připomenul vyrovnanost duelů.

Havlíčkův Brod si před základní částí dal za úkol postup do play-off. Ten si zajistí osmička týmů. Šest jich postoupí přímo, o další dvě místa se bude hrát v nadstavbě při započtení výsledků základní části. „Na přímý postup to moc nevidím, ale tabulka se už dělí. Jedno ze zbylých dvou míst by nám uniknout nemělo,“ předpokládá Šnelly.

Jeho svěřence ještě čekají zápasy proti Ledenicím a Sezimovu Ústí. Týmům, které do extraligové špičky nepatří.

Výsledky extraligy softbalu mužů

Spectrum Praha – Hroši HB 7:2, Hroši HB - Spectrum Praha 7:2, Joudrs Praha – Hroši HB 6:6, Hroši HB – Joudrs Praha 9:8.