Představa byla taková, že Broďáci na soupeřově hřišti uhrají alespoň jedno vítězství. „Naším záměrem bylo skončit první a mít možnost volby soupeře, a to z týmů, které skončí na třetím nebo čtvrtém místě,“ potvrdil trenér Dušan Šnelly.

Hrochům nevyšel v prvním zápase začátek, a i když se snažili, tříbodovou ztrátu nedotáhli. Druhý duel už byl víceméně jasný. „Jsem zklamaný. První zápas jsme měli vyhrát,“ ví Šnelly, který čeká, že právě Ledenice budou jejich semifinálovým soupeřem. „Je to ale jen můj odhad,“ řekl Šnelly.

PROGRAM SEMIFINÁLE

1. zápas – 19. září (V)

2. zápas – 20. září (D)

3. zápas – 26. září (V)

4. zápas – 27. září (D)

případný 5. zápas – 28. září (V)

A to nejsou pro Havlíčkův Brod úplně pozitivní vyhlídky. V letošní sezoně má totiž s Ledenicemi nepříznivou bilanci – čtyři zápasy, čtyři porážky. „Byla by to ale pro nás výzva. Jednou to musíme zlomit. Nehráli jsme dobře. Ale zase na druhou stranu si říkám, že už hůř hrát nemůžeme,“ řekl Šnelly.

Vše bude záležet na výběru Chomutova, který se bude rozhodovat mezi soupeři, kteří skončili v tabulce na třetím a čtvrtým místem. „My hrajeme na titul, takže musíme porazit každého, nemůžeme si vybírat,“ odvětil odhodlaně havlíčkobrodský lodivod.

Semifinále extraligového play-off je na programu za dva týdny. Do té doby projde tým Hrochů menšími úpravami. „Musíme hrát jinak. Navíc se ještě chystám udělat nějaké změny v sestavě. Přemýšlím, že dám opět dohromady Davida Mertla s Michalem Holobrádkem,“ naznačil Šnelly.

Kdyby se semifinále Hrochům nepodařilo, tak je čeká boj o třetí místo. „A to budeme hrát naplno, protože první tři týmy budou hrát Super cup, tedy Pohár mistrů evropských zemí,“ dodal Šnelly.