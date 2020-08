Hroši posílili především útok „ Z pražského Spectra přicházejí dvě největší opory a reprezentační kapitáni David Mertl a Tomáš Klein,“ prozradil trenér Dušan Šnelly. Oba hráči patří k elitním pálkařům.

PROGRAM NADSTAVBY

8. srpna, 15.00 a 17.00

Chomutov – HROŠI

9. srpna, 16.00 a 18.00

HROŠI – Břeclav

22. srpna, 14.00 a 16.00

Most – HROŠI

23. srpna, 13.00 a 15.00

HROŠI – Tempo

5. září, 14.00 a 16.00

Žraloci - HROŠI

Třetí posilou je další obávaný pálkař, Tomáš Benda, který do Havlíčkova Brodu přestupuje z Eagles Praha. „Vedení klubu si od velezkušených hráčů slibuje jednak posílení útoku, druhak přínos zkušeností, které nám při nízkém věkovém průměru stávajících hráčů chybí. Rovněž pro fanoušky to bude velice atraktivní transfer, když naši tradiční rivalové obléknou dres Hippos,“ řekl Šnelly.

Ten posily vyzkoušel už v zápase s Tempem, a jejich kvality se potvrdily. Všichni tři jsou v Havlíčkově Brodě do konce této sezony, pak se vrátí do svých mateřských klubů. Tím, kdo už ale bude chybět, je zkušený Karel Kadečka, který dostal povolení a odlétá do Ameriky.

Už o tomto víkendu čekají Hrochy první dva soupeři. Nejprve zajíždějí na hřiště Chomutova, který je aktuálně prvním celkem tabulky. „Tam bychom chtěli uhrát minimálně jednu výhru,“ prozradil cíl Šnelly.

Pro jeho svěřence ale bude klíčový duel na domácí půdě s Břeclaví. „Tam bychom potřebovali uhrát dvě výhry, abychom soupeře nechali za zády,“ plánuje kouč.