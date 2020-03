Jaký moment, samozřejmě kromě získání třetího místa, vám utkvěl nejvíce v paměti?

Mně nejvíce utkvěl v paměti moment, kdy jsem byl na pálce v zápase proti Kanadě. Byl to docela těžký start, byly dva outy, měl jsem tři bally a dva striky, měli jsme obsazené dvě mety. Přiletěl mi vyšší míč, který patří mezi mé nejoblíbenější a ten jsme trefil nejlépe, jak jsme jen mohl. Doletěl až za plot. To byl asi ten nejlepší moment, zároveň se získáním bronzové medaile, na mistrovství světa.

Co pro vás znamená bronzová medaile z MS?

Je to neuvěřitelné, snad ještě teď si moc neuvědomuji, že jsme dokázali něco tak úžasného. A to jak pro český softball, tak se nám třeba podaří motivovat naším výkonem nějaké mladší hráče, kteří za pár let dokážou to samé. Nebo budou ještě lepší, za což bych byl velice rád.

A co jste si z šampionátu odvezli, ať už po stránce herní nebo psychické?

Po stránce herní jsme si dokázali, že i my dokážeme hrát tak kvalitní softball, jako například hráči z Kanady nebo Nového Zélandu, kteří dlouhá léta patří v tomto sportu na špičku. Díky tomu, že jsme neměli jenom fyzické tréninky, ale také psychologické přednášky, tak jsem se byli i v těch nejtěžších situacích schopni soustředit na náš výkon a nevnímat tolik okolí.

Slovo trenéra:

Patřil mezi dva naše nejlepší pálkaře v našem týmu. Jeho pozice byl suplující pálkař, takže chodil na pálku místo nadhazovače. Rozhodl zápas s Kanadou svým tříbodovým homerunem. Patřil ke klíčovým hráčům týmu.

Adam LIŠKA

Jaký moment, samozřejmě kromě získání třetího místa, vám utkvěl nejvíce v paměti?

Určitě skupinový zápas proti Argentině, kdy jsme vyrovnali v šesté směně na 3:3.

Co pro vás znamená bronzová medaile z MS?

Skvělý pocit.

A co jste si z šampionátu odvezli, ať už po stránce herní nebo psychické?

Posílení nervového systému.

Slovo trenéra:

Nebyl hráčem základní sestavy. Do utkání zasahoval z lavičky. Byl to náš nejrychlejší běžec. Na celý zápas se dostal do hry proti Japonsku.

Matěj ROSENKRANZ

Jaký moment, samozřejmě kromě získání třetího místa, vám utkvěl nejvíce v paměti?

Těch momentů bylo mnoho, ale asi jako nejlepší bych vybral ten moment, kdy se nám v základní části proti Argentině podařilo ze stavu 3:1 v dohrávce šesté směny otočit stav na 3:3. V tomto momentu bylo vidět, jak skvělý tým jsme a jak dokážeme i velké věci, když budeme držet při sobě a hrát všichni za jednoho.

Co pro vás znamená bronzová medaile z MS?

Bronzová medaile z mistrovství světa pro mě znamená opravdu hodně. Je to pro mě splněný sen, který mám už od svých šesti let neboli od doby, co jsem se začal věnovat tomuto úžasnému sportu.

A co jste si z šampionátu odvezli, ať už po stránce herní nebo psychické?

Z šampionátu jsem si rozhodně odvezl ponaučení, že všechno je možné, když si za tím jdete. Tuto myšlenku mi do hlavy vnukl můj starší bratr, který mě neskutečně podpořil, když jsem si myslel, že to nezvládnu a chtěl jsem před půl rokem s reprezentací skončit. A přesně to mě přimělo, jít si dál za svým snem.

Slovo trenéra:

Zasahoval na pozici pálkaře, byl specializovaný na krátkou hru. Když jsem potřeboval hru zkrátit, tak jsem poslal do hry jeho.

Jan VORÁČEK

Jaký moment, samozřejmě kromě získání třetího místa, vám utkvěl nejvíce v paměti?

V paměti mi nejvíce utkvěl grand slam homerun, který jsem zaznamenal v zápase proti Guatemale.

Co pro vás znamená bronzová medaile z MS?

Získání medaile na MS je pro mě obrovskou ctí a motivací do budoucích let.

A co jste si z šampionátu odvezli, ať už po stránce herní nebo psychické?

Ze šampionátu jsem si odvezl mnoho cenných softballových zkušeností. Mnohem víc mi ale dal celý rok a půl dlouhý reprezentační cyklus, ve kterém jsem poznal spoustu nových přátel.

Slovo trenéra:

Hrál na druhé metě, patřil k nejlepším vnitřním polařům. Měl hlavně obrané úkoly. Odehrál všechny zápasy.

Dominik ŠUBRT

Jaký moment, samozřejmě kromě získání třetího místa, vám utkvěl nejvíce v paměti?

Nejlepší moment byly za mě výhry proti Kanadě a Novému Zélandu, jelikož oba státy se považují za jedny z nejlepších na světě a my jsme je dokázaly porazit. Dokonce Nový Zéland na své domácí půdě, před jejich fanoušky. To bylo neuvěřitelné.

Co pro vás znamená bronzová medaile z MS?

Znamená to určitě nejvíc, co se dalo v mojí a v naší kariéře zatím dosáhnout. Už jen to, že jsem mohl reprezentovat svojí zemi na MS a ještě k tomu být součástí nejlepší juniorské reprezentace, je neuvěřitelný a nezapomenutelný pocit.

A co jste si z šampionátu odvezli, ať už po stránce herní nebo psychické?

Určitě sebevědomí. Každý bere Českou republiku jakožto stát, který nepatřím k těm nejlepší na světě, avšak my jsme dokázali, že to tak není a dokážeme zabojovat i o ty nejvyšší příčky ve světovém softballu.

Slovo trenéra:

Byl za Jakubem Osičkou v roli druhého nadhazovače, takže to měl těžké. Do hry se dostal pouze v zápase s Japonskem. Měl těžší pozici.