Start extraligy softbalistů se odkládá. Veškeré květnové zápasy budou přesunuty na náhradní termíny, rozhodla včera asociace. Navzdory tomu, že Národní sportovní agentura dala soutěži zelenou.

Havlíčkobrodští softbalisté sní o opakování loňského úspěchu. | Foto: Deník/Jaroslav Loskot

Podmínkou bylo ale testování hráčů metodou PCR. To se ukázalo jako nepřekonatelná potíž. A nejen z hlediska finančního. „Problém byl i logistický. Aby testy platily i na nedělní zápasy, museli by je hráči podstoupit v pátek dopoledne. To bylo nemyslitelné,“ vysvětlil Dušan Šnelly, člen předsednictva České softballové asociace a zároveň trenér Hippos Havlíčkův Brod.