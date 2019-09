Havlíčkův Brod – Uplynulá sezona softballové extraligy se havlíčkobrodským Hrochům vůbec nepodařila. Po třech finálových účastech v řadě jejich cesta končí už ve čtvrtfinále, když prohráli s nováčkem z Břeclavi 3:1 na zápasy.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Libor Plíhal

Nutno ovšem podotknout, že celá sezona je vlastně tak trochu zvláštní. Nejvyšší soutěž se totiž rozšiřuje na deset týmů, a proto nikdo nesestupuje, ani nepostupuje. „Na jaře totiž o nic nešlo, a náš mladý tým nedokázal přepnout do play-off,“ řekl kouč Hrochů Dušan Šnelly, který tak rozhodně bere letošní sezonu jako neúspěšnou. „Nejsme samozřejmě spokojení. Dopadlo to, jak to dopadlo. Devět let jsme pokaždé hráli finále nebo semifinále, asi to jednou muselo přijít a možná lepší si odpočinout a do nové sezony se pustit s větším zaujetím.“