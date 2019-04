Obhájci titulu se zapojili do projektu, kdy se v rámci přípravy národního týmu mužů na domácí mistrovství světa realizační tým rozhodl investovat do pálkařské přípravy. Na jarní část Extraligy mužů tak do ČR přijede šest nadhazovačů ze zahraničí, a budou nastupovat za extraligové celky. Za Hrochy naskočí Harrison Pudner z australského Sydney.