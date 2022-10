Pořadatelé z AMK Zálesí Humpolec opět oslovili českou elitu i skvělé zahraniční jezdce na čele s německou legendou Berndem Stubbem. „Samozřejmě máme zájem, aby byly startovní listiny co nejkvalitnější,“ tvrdí už léta za pořadatelský tým Josef Špaček.

Na konci sezony je to vždy velký otazník, nicméně pořadatelé už mohli oznámit některá esa. Tou nejblyštivější hvězdou je aktuální mistr Evropy Petr Nikodém, který se těší výborné formě. V nejprestižnější kategorii Superbuggy zajistil pro český autokros evropský titul po dlouhých patnácti letech. „Poslední závod ve Španělsku byl dramatický, bohužel Bernd Stube nedojel semifinále, a tak bylo rozhodnuto předčasně. To mě trochu mrzí, chtěl jsem si to s ním rozdat,“ nechal se slyšet Nikodém.

Na humpolecký závod se těší. „Jedeme tam s mistrovským autem. Pojímáme to jako takovou oslavu letošní úspěšné sezony. Chceme si to užít a poděkovat fanouškům za celoroční podporu,“ vzkázal na webových stránkách autokrosar.cz.

Ten se těší na soupeření s Nizozemcem Kevinem Petersem, což je pro změnu úřadující evropský šampion ve třídě Buggy 1600. Častým účastníkem v Humpolci je pak další elitní český jezdec David Horák, premiéru se čtyřlitrem v divizi SuperBuggy absolvuje pak i Martin Vaculík.

Pozvánku dostali i další, včetně desetinásobného evropského šampiona Stubbeho. Ten však ve Španělsku uvedl: „Končím kariéru. Už jsem prodal i auto.“

Organizátoři avizovali další vylepšení areálu. Už na Bernard Cup chtějí zvednout povrch tratě o patnáct centimetrů, na další sezonu pak ještě o dalších dvacet. To samozřejmě všichni závodníci kvitují.

Program odstartuje v sobotu v 8.30 tréninky, první rozjížďky začnou v 11.00, druhé poté ve 13.30. Závod vyvrcholí od 15.30, kdy začnou finále v jednotlivých divizích.