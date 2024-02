S očekávanou, navíc jednoznačnou výhrou 3:0 se vrátili z Ostravy havlíčkobrodští stolní tenisté. HB Ostrov vyhrál nad NH 3:0 a díky zvládnuté předehrávce s Havířovem (3:1) dál drží vedení v extraligové tabulce. Druhé El Niňo má ovšem k dispozici o utkání víc.

Stolní tenisté Havlíčkova Brodu zdolali v dalším kole nejvyšší soutěže NH Ostrava vcelku jednoznačně 3:0. Ilustrační foto. | Foto: Jaroslav Loskot

V pátek v Ostravě stačily k výhře Havlíčkovu Brodu tři dvouhry, ale místy cesta za vítězstvím 3:0 trochu drhla. Pavel Širuček dopřál Ondřeji Květonovi hned úvodní set. Tomáš Martinko doháněl s Oleksandrem Tymofieievem ztrátu 1:2 na sety a 1:7 v setu čtvrtém a malé zaváhání si neodpustil ani Tomáš Tregler ve třetím setu s Vítem Kadlecem. „Za vítězství 3:0 jsem rád, je dobře, že to kluci zvládli, ale museli to potvrdit na stole,“ ohlédl se za posledním únorovým extraligovým utkáním trenér HB Ostrov Tomáš Demek.

Všichni hráči obhájce mistrovského tituly své slabší chvilky s outsiderem extraligy dokázali včas opravit. „Pavlovi Širučkovi chvilku trvalo, než si zvykl na prostředí, od druhého setu už měl utkání naprosto pod kontrolou a nebylo pochyb, že první bod získá,“ ocenil ocenil výkon nejúspěšnějšího hráče kádru Tomáš Demek.

Tomáš Martinko si cestu za vítězstvím komplikoval víc. První set zvládl bez větších potíží, druhý ale ztratil, přestože v koncovce vedl 10:7. „Tomáš Martinko se zbytečnými chybami připravil o vedení 2:0, ztráta druhého setu se podepsala na průběhu setu třetího a ve čtvrtém setu to dlouho vypadalo, že zápas prohraje. Jsem ale rád, že se za stavu 1:7 dokázal vrátit ke svojí hře z úvodu utkání, v těchto chvílích to byl naopak on, kdo donutil k chybám soupeře,“ hodnotil druhý zápas trenér Havlíčkova Brodu.

Třetí bod pak s přehledem zařídil Tomáš Tregler. „Třetí set sice ztratil, ale v zápase byl pořád lepší,“ dodával Tomáš Demek.

Zbývající extraligová utkání čekají HB Ostrov v březnu. Hned 1. března budou hrát v Praze s KT, o den později v Hradci Králové a svůj program v základní části nejvyšší domácí soutěže uzavřou 15. března v Ostravě na půdě dalšího tamního klubu KST.

Extraliga mužů ve stolním tenise - 14. kolo:

NH Ostrava - HB Ostrov Havlíčkův Brod 0:3

Květon - Širuček 1:3 (9, -4, -4, -6)

Tymofieiev - Martinko 2:3 (-9, 10, 9, -11, -7)

Kadlec - Tregler 1:3 (-8, -6, 7, -8)