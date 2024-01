Cyklistka Jarmila Machačová si vyjela na mistrovství Evropy dráhařů v nizozemském Apeldoornu bronz v bodovacím závodě, a postarala se tak o první medaili pro českou výpravu. Zvítězila hvězdná Belgičanka Lotte Kopecká, jen o bod druhá před Machačovou byla Norka Anita Yvonne Stenbergová. Na úřadující světovou šampionku ze silničního závodu Kopeckou ztratila Češka pět bodů.

Cyklistka Jarmila Machačová si vyjela na mistrovství Evropy dráhařů v nizozemském Apeldoornu bronz v bodovacím závodě. | Foto: Jan Brychta

Čerstvě osmatřicetiletá Machačová měla pětadvacet kilometrů dlouhý závod na celkem sto kol výborně rozjetý. Když při třetím a čtvrtém z deseti bodovaných sprintů nejprve vyhrála a následně dojela druhá, šla se součtem osmi bodů průběžně do vedení.

"Od začátku se mi jelo dobře. Šla jsem hned v úvodu do úniku, ale byla jsem tam bohužel sama a bála jsem se, možná jsem z toho měla vytěžit víc. Podařilo se mi však získat nějaké body, a to bylo dobré," uvedla Machačová v tiskové zprávě Českého cyklistického svazu.

Jenže pak vyšla pětkrát po sobě naprázdno a zdálo se, že sen o první velké medaili na mezinárodní scéně po mateřské pauze se rozplývá.

Senzační přestup. Spojka Nového Veselí Adam Tomášek po sezóně zamíří do Chambéry

Pak ale triumfovala po dlouhém spurtu na posledním dvojnásobně bodovaném sprintu a ve velmi vyrovnaném boji o bronz se posunula na třetí místo. Rodačka z Havlíčkova Brodu, která si loni na silničním mistrovství republiky vyjela třetí zlato v kariéře z hromadného závodu po prvenstvích z let 2018 a 2020, nasbírala celkem osmnáct bodů. Čtvrtá Irka Lara Gillespieová jich stejně jako pátá Polka Wiktoria Pikuliková nastřádala jedenáct.

"V celém závodě jsem si nenechala nic ujet a hlavní pak bylo vítězství v závěrečném dvojnásobně bodovaném spurtu, do kterého jsem si šetřila síly. Měla jsem na této dráze dluh, jednou jsem zde ze třetího místa dvě bodování před koncem spadla, takže dneska jsem to napravila," řekla Machačová.

Cenná remíza. Jihlava protočila 21 hráčů, proti Dynamu jí patřil závěr zápasu

Mistryně světa (2013) a držitelka světového stříbra (2011) právě z bodovacího závodu Machačová získala na ME svůj druhý bronz. Ten první vybojovala shodou okolností rovněž v Apeldoornu v říjnu 2011. Také tehdy se radovala ve své parádní disciplíně.

"Před závodem jsem doufala v takové páté místo, poslední dobou se mi nejezdilo moc dobře, ale v mé situaci nikdo neví, který závod může být poslední, což mě vždy hodně namotivuje,“ uvedla Machačová, mezi jejímiž prvními gratulanty byl syn Richard, jemuž bude zanedlouho patnáct měsíců. "Měl radost, má novou hračku - medaili," dodala s úsměvem Machačová.

Trable Ouředníčka. V zrcátku jsem viděl, jak se zadní kolo kutálí z auta, říká

Osmadvacetiletá Kopecká zopakovala svůj vítězný double z evropského šampionátu v Mnichově v srpnu 2022. Na triumf z bodovacího závodu, v němž vyšla pouze dvakrát při bodovaných sprintech naprázdno, navázala ve vylučovacím závodě, do něhož nastoupila jen o pár minut později. O to je její úspěch cennější. Také před rokem a půl slavila zlato v obou disciplínách, v nichž je aktuálně rovněž mistryní světa. Z dráhového ME má Kopecká na kontě šest zlatých a dvě bronzové medaile.