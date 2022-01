Jak hodlá trenér Sokola rozložit zátěž svého mužstva? „Proti Vsetínu by měl dostat příležitost širší kádr. Proti Novým Zámkům základní kostra a ti, kteří si o to řekli v přípravě a výkonem proti Hlohovci,“ připomněl kouč Peter Kostka týden starou výhru 28:21.

Už příští středu čeká na jeho tým ostrý start do druhé poloviny sezony. V semifinále Českého poháru vyzve na domácí palubovce Lovosice a rád by se pokusil navázat na dva roky starý úspěch, kdy se zdoláním favorizované Plzně proklestil cestu až do finálového duelu.

Vinou propuknutí pandemie covidu-19 se ovšem poté házenkáři Sokola nemohli postavit Dukle Praha v souboji o historický úspěch klubu. Nyní mají šanci se o něj pokusit podruhé v krátké době.

Tomu také odpovídá poslední týden přípravy. „Už vyloženě ladíme sportovní formu a naši vzájemnou souhru. Na kondici ovšem pracujeme pořád,“ připomněl trenér Nového Veselí.

Právě fyzička by měla opět patřit k hlavním atributům hry klubu z Vysočiny. „Na jedinou vteřinu nesmíme zapomenout na to, co nás dostalo na dnešní úroveň. Proto musíme být po kondiční stránce neustále perfektně připravení,“ neslevil Kostka ze svých nároků.

Před novoveselskými fanoušky si bude moci odbýt premiéru nová posila házenkářů Sokola. Levé křídlo Filip Dořičák dorazil na Vysočinu z prvoligové Litovle.