„Že mám dvacet zlatých medailí? Upřímně řečeno, to ani neregistruju. Užívám si tu radost,“ zářila Sáblíková v neděli večer, když na ledovém oválu v Calgary dokázala zdánlivě nemožné během dvou dnů podruhé překonala světový rekord a opanovala mistrovství světa ve víceboji.

Jistě, čeští fanoušci jsou za uplynulých deset let tak trochu zmlsáni jejími triumfy. Z nadvlády Sáblíkové na dlouhých tratích se stal jakýsi zvyk, medaile a tituly přibývaly s železnou pravidelností. Její husarský kousek z uplynulého víkendu ale má punc výjimečnosti i v kontextu zářivé kariéry téhle nenápadné dámy z Vysočiny.

Dva roky trablů

„Když jsme sem odjížděli, tak mě nenapadlo, že by to mohlo takhle dopadnout. Samotnou mě to překvapilo,“ vrtěla hlavou staronová šampionka, která se na tratích na 3000 a 5000 metrů postarala o nejrychlejší jízdy historie. A to musela v rámci víceboje absolvovat ještě dva závody na kratších distancích. Neskutečné.

Jednatřicetiletá Sáblíková má za sebou komplikované období. Skoro dva roky ji pronásledovaly zdravotní trable, neustále se potýkala s bolestí zad. Na korejské olympiádě před rokem sice silou vůle urvala stříbro na pěti kilometrech, ale její soupeřky už měly jasno éra neporazitelné Češky končí.

Proto na prahu aktuální sezony působilo poněkud zvláštně, když její dlouholetý trenér Petr Novák mluvil o útoku na světové rekordy. Sklízel jen útrpné úsměvy a sama Sáblíková byla v odhadech opatrnější. „V této zimě bude možné cokoli mezi prvním a osmým místem,“ říkala.

Nový náboj

Jenže zkušený kouč znovu dokázal, jak dobře svou svěřenkyni zná. Začátkem letošního roku přišel zlom. Sáblíková se vykurýrovala z nemocí, přišel náboj nové motivace a začala po ledě létat jako dřív. Minulý měsíc brala dvě zlata na MS v Inzellu, teď kralovala i v Calgary. „Jak to děláš?“ ptaly se jí žasnoucí soupeřky.

„Nevím, co bych na to pořádně řekla. Je to prostě neuvěřitelný pocit,“ usmívala se Sáblíková po rekordní pětce. Kolik medailí asi ještě přidá do svého blyštícího se muzea?

Maminka šampionky: Celý víkend jsem byla nervózní

Zatímco česká královna ledových oválů lámala rekordy za velkou louží, v jejím rodném Žďáře nad Sázavou se zapáleně fandilo. Na triumfy „své“ Martiny už jsou na Vysočině zvyklí, ale víkendová exhibice v Calgary byla ve všech směrech nečekaná.

Nebo ne? Byli i tací, kteří v další triumf Sáblíkové pevně věřili. Třeba bratr veleúspěšné reprezentantky Milan. „Martině jsem věřil, protože jsem věděl, že má formu. Před poslední disciplínou jsem byl přesvědčen, že je v jejích silách těch patnáct vteřin na Japonku zklikvidovat. Bylo to sice těžké, ale ne nereálné,“ řekl Milan Sáblík.

Japonka Miho Takagiová byla v Calgary největší soupeřkou Sáblíkové. Excelentní sprinterka je ovšem slabší na dlouhých tratích, což v kombinaci se světovým rekordem Češky na pěti kilometrech rozhodlo. Přesně, jak předpovídal její mladší bratr.

„Martina mi psala už po prvním dnu, že je unavená, ale ona je schopná ohromně rychle zregenerovat, takže jsem ani nebyl moc nervózní,“ popsal bývalý rychlobruslařský reprezentant.

Rodina u televize

Zatímco bratr byl v klidu, matka trojnásobné olympijské vítězky Eva prožívala závody své slavné dcery mnohem víc. Jak už to bývá u starostlivých maminek zvykem.

„Celý víkend jsem byla hodně nervózní. Přes den jsem si musela vymýšlet stále nějakou práci. Večer jsem si zapínala internet, protože televize pětistovku nedávala a všichni vědí, jak to bylo s patnáctistovkou. A potom už jsme si všichni sedli k televizi a fandili,“ řekla Eva Sáblíková.

Pak nastala zlatá radost, u Sáblíků doma tak důvěrně známá. „S Martinou jsem ještě přímo nemluvila, telefonování do zámoří je složité. Ale psali jsme si přes WhatsApp a všichni jsme jí moc gratulovali. Psala, že tomu stále nemůže uvěřit a že je strašně unavená,“ dodala Sáblíková starší.

Žďár chystá slavnost

Fandilo se samozřejmě v celém Ždáře. Fenomenální rychlobruslařka se může v rodném městě těšit na slavnostní uvítání, zatím ale není jasné, kdy k němu dojde.

„Slavnostní uvítání pro Martinu Sáblíkovou určitě chystáme. Už jsme ji i kontaktovali, ale ona má velmi nabitý program, takže časový harmonogram necháváme na ní. Jakmile dohodneme datum a čas, budeme o tom informovat i obyvatele Žďáru,“ uvedl starosta Martin Mrkos.