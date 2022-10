Byl to zápas nahoru dolů. Dukla nejprve v pelhřimovském azylu prohrávala, aby právě dvěma góly talentovaného útočníka skóre otočila. „Já na ty osobní statistiky moc nejsem, jsem raději, když ten tým vyhraje,“ usmíval se pro klubový web Dukly Tobiáš Handl.

Toho samozřejmě mrzelo, že se svými spoluhráči přišel o bodový zisk v poslední třetině. „Řekl bych, že to byl vyrovnaný zápas, až na tu třetí třetinu. Tam nás Sokolov převyšoval ve všem. Přitom jsme dobře věděli, co od nich čekat. Věděli jsme, že si máme pohlídat především předbrankový prostor. Neudělali jsme to a kvůli tomu nemáme žádné body,“ postýskl si.

Jihlavský útočník přitom nebyl daleko od zkompletování hattricku. Jeho střela ze třetí třetiny však nakonec skončila mimo branku. „Spíše mi nesedla, to byl jenom takový plachťáček,“ popisoval Handl.

S výkonem svého týmu nebyl ve středu spokojený ani trenér Dukly. „Bylo vidět, že ani jeden tým se momentálně nenachází v dobrém hokejovém rozpoložení. Občas mi to opravdu připadalo, jako bychom se sešli tak před týdnem a začali trénovat. Nebylo tam nic kromě bojovnosti. Sokolov pak v poslední třetině dokázal zápas otočit,“ mračil se Viktor Ujčík.

Ten si postýskl především nad defenzivní prací svých oveček. „Opět přišla naše stará bolest, gól v oslabení. V přesilovce si nepomůžeme a musíme to změnit. Musíme začít pracovat více dozadu. Dostali jsme dva góly z před brankového prostoru, na který jsme se přitom upozorňovali,“ zlobil se.

Příležitost k reparátu budou mít hokejisté jihlavské Dukly už v sobotu. A bude to velká příležitost, protože dojde na první derby Horácka v této sezoně, hrát se bude na ledě Horácké Slavie Třebíč od 17.30.