Nejprve je čekaly Ledenice, tedy úřadující mistr. „První zápas byl zcela vyrovnaný a domácí Žraloci byli nakonec tím šťastnějším týmem, když v páté směně dokázali doběhnout pro jediný bod zápasu,“ přiblížil duel trenér Hrochů Dušan Šnelly, jehož svěřence o výhru připravil bezzubý útok. „Do druhého zápasu jsme výrazně prostřídali sestavu a výsledkem byla hladká prohra,“ dodal Šnelly.

VÍKENDOVÉ VÝSLEDKY

Ledenice – H. BROD 1:0 a 7:0

Spectrum – H. BROD 5:11 a 6:5

H. BROD – Joudrs 7:0

V neděli následovala cesta do Prahy, kde Brod čekal tradiční soupeř, Spectrum. V těchtou dvou duelech šlo oběma celkům o naději na postup do nadstavbové části. „V prvním zápase jsme podali výrazně lepší výkon v útoku než v Ledenicích a po čtvrté směně jsme vedli 9:0,“ pochvaloval si Šnelly. Do odvety nastoupil za domácí pomalejší nadhazovač a Hroši se trápili. „Navíc do tohoto zápasu velice dobře hrající obrana začala kupit chyby a v páté směně jsme prohrávali 1:5, když jsme si tři body dali v podstatě sami,“ kroutil hlavou Šnelly. V koncovce se sice Broďáci zvedli a snížili na jediný bod. „Jenže pak nás srazila další fatální chyba a domácí si zajistili dvoubodové vedení. My jsme stihli jen snížit,“ doplnil havlíčkobrodský kouč.

V pondělí se pak přesunuli na domácí hřiště, kde dohrávali duel s Joudrs, kdy první zápas odehráli před televizními kamerami. „Od začátku jsme dominovali a zápas nakonec ukončili v šesté směně pro rozdíl sedmi bodů. Soupeř se za celý zápas ani jednou nedostal na žádnou z met a tak si nadhazovač Michal Holobrádek za pomoci bezchybné obrany připsal Perfect Game,“ přiblížil Šnelly.

Jeho svěřence tak čeká velký boj o play-off. A to ještě musí stihnout dohrát odležený dvojduel s Tempem Praha.