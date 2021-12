Pokud by měl sobotní duel místo tradičních šedesáti jen poloviční porci minut, nikdo by se v Novém Veselí nezlobil. Úvodní dějství se totiž házenkářům Sokola vydařilo na výbornou.

Od úvodních vteřin měl domácí soubor herně navrch, co se nemohlo nepromítnout také do zápasového skóre. Svěřenci trenéra Petera Kostky si postupně vypracovali solidní tříbrankový náskok, s nímž rovněž odcházeli do poločasové přestávky – 14:11.

Jenže vstup do druhého dějství byl v podání celku z Vysočiny v absolutním protikladu s tím, jak se prezentoval v první půli.

Naopak házenkáři Dukly vyběhli na palubovku jako vyměnění a během pouhých dvou minut od začátku druhé půle dokázali třemi brankami průběžný stav vyrovnat.

Slovenský kormidelník Nového Veselí si vzal oddechový čas, jenže ani ten k obratu nepomohl. Pražané byli v laufu a sázeli do branky domácích jednu branku za druhou. Když Šůstek necelých deset minut před koncem zvýšil vedení hostů na 25:21, zdálo se být definitivně rozhodnuto.

Ke cti hráčů Nového Veselí je ovšem nutno přičíst, že je nepříznivý vývoj nezlomil a ještě se dokázali vrátit do hry. Dvakrát se ve skóre dotáhli pouze na rozdíl dvou branek, více už jim ale hostující celek nedovolil.

Naopak, hosté v závěrečných vteřinách dokázali své vedení opět navýšit a nepřipustili žádné drama. Možné spekulace o tom, že by týden staré vyřazení v evropském poháru mohlo hráče pražského celku negativně poznamenat, se tak v žádném případě nepotvrdily.

I před prohru 25:29 se Nové Veselí v tabulce dál drží na solidním pátém místě. Ze sobotní porážky se ovšem svěřenci trenéra Petera Kostky nemohou dlouho oklepávat. Již zítra je totiž, opět v domácí ZDT Aréně, čeká od večerních 19.30 dohrávka 12. kola proti mistrovské Plzni.

NOVÉ VESELÍ - DUKLA PRAHA 25:29

Sestava a branky: Schams, Martin Štohanzl – Melichar 5, Dodica 4, Flajsar 3, Gregorovič 3, Tomášek 3, Halíček 2, Hajčman 1, Krčál 1, Burnazovič 1/1, Bartůněk 1, Ptáčník 1, Parolly, Miroslav Štohanzl, Veselý. Rozhodčí: Hájek, Kozler. Vyloučení: 2:3. ŽK: 2:1. Poločas: 14:11.



Další výsledky 14. kola Extraligy mužů: Maloměřice – Plzeň 21:37, Hranice – Lovosice 23:24, Zubří – Jičín 30:24, zápasy Frýdek-Místek – Kopřivnice a KP Brno – Karviná byly odloženy.



1. Karviná 13 12 0 1 391:327 24

2. Plzeň 12 10 0 2 406:305 20

3. Lovosice 13 10 0 3 408:361 20

4. Zubří 12 9 0 3 355:313 18

5. N. VESELÍ 13 8 0 5 370:362 16

6. KP Brno 12 6 1 5 336:349 13

7. Kopřivnice 13 6 0 7 384:378 12

8. Dukla Praha 14 5 2 7 378:384 12

9. Jičín 13 3 0 10 358:396 6

10. Fr.-Místek 10 2 1 7 284:284 5

11. Hranice 12 1 0 11 259:354 2

12. Maloměřice 13 1 0 12 318:434 2