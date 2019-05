Extraliga smíšených družstev má již několik sezon termín na začátku druhé poloviny prosince, proto jihlavský Spartak má na tvorbu soupisky ještě dost času.

„Dopředu musíme řešit jen českou část, a ta bude prakticky stejná. Dušan Lojda, Martin Slanař a Leoš Friedl jsou jasné základní stavební kameny. Přichází ještě Martin Vondrák, se kterým však budeme počítat hlavně do divize,“ tvrdí trenér Kamil Vondráček.

Extraliga se v dnešní době bez posil ze zahraničí hrát prakticky nedá, ale s jejich angažováním je zatím čas. „Ještě jsme to neřešili. Zkusíme oslovit Slovenku Šrámkovou, zkusíme vsadit pak i na osvědčené hráče, kteří za nás chtějí hrát,“ dodává Vondráček.

Spartak vstoupí do soutěžev kvalifikaci, ve které však bude nasazený. „Utkáme se s Mostem, nebo Pardubicemi. Dějiště zápasu však ještě jisté nebude.“

Sázka na jistotu

Třebíč bude v září pořadatelem prvoligové skupiny C a narazí na zvučné soupeře, kteří mají extraligovou minulost. Realsport Nymburk a Škodu Plzeň pak doplní ještě pražské Modřany.

„Naším cílem bude záchrana,“ neváhá s odpovědí kouč Jaroslav Bulant a pokračuje: „Tým bude mít obdobné složení jako loni, kdy jsme skončili v naší skupině druzí. Počítáme se zahraničními hráči Kaliničenkem, Masárem a Vajdovou. K nějaké změně však ještě může samozřejmě dojít. Z našich hráčů by pak měli nastoupit Ondřej Válek, Martin Kobza či Adéla Bulantová.“

Ambice Humpolce

Stejně jako v ledním hokeji, tak ani v tenise však na Vysočině struktura soutěží chybí. Je roztříštěna do tří tenisových oblastí.

V jihomoravské divizi se představí B tým Spartaku Jihlava. „Mohli jsme mít druhou ligu, ale raději jsme soutěže vyměnili. Takhle nám to bude vyhovovat více,“ vysvětluje Vondráček.

Humpolec loni skončil v jihočeské divizi třetí, letos plánuje útok na nejvyšší mety. „Cíl je jasný, chceme postoupit,“ netají se chutí vybojovat ligu kapitán družstva Filip Němec a dodává: „Sílu bychom měli mít hlavně v mužích. Povedlo se nám získat Davida Holuba, který hrál jihomoravskou divizi v Jihlavě.“

Nováček soutěže z Pelhřimova má jediný cíl. Udržet se. „Není to málo, z II. ligy teoreticky mohou spadnou dvě jihočeská družstva, což by znamenalo sestup tří z divize,“ vysvětlil předseda klubu Evžen Reich. Jedinou posilou týmu je Petr Stolarik, který bude do singlů nastupovat z pozice hráče číslo jedna.

Tenis na Vysočině

Extraliga: TK Spartak Jihlava I. liga: HTK Třebíč Jižní Morava – divize: TK Spartak Jihlava B. I. třída: TK Spartak Jihlava B, HTK Třebíč B. II. třída: HTK Třebíč C, ČLTK Jihlava. III. třída: Sokol Jemnice, TJ Žďár n. S., Slavoj Polná, STK Okříšky, TJ Sokol Bedřichov Jihlava, TK Bystřice n. P. IV. třída: Slavoj Třešť, TJ Spartak Velké Meziříčí, Sokol Jemnice B. Jižní Čechy – divize: LTC Humpolec, TK Pelhřimov. KP II: LTC Humpolec B. KP III: TK Pelhřimov B.

Východní Čechy – Pardubický KP: TJ Jiskra Havlíčkův Brod, TK SB Světlá n. S. Pardubická KS – I. třída: TK Ledeč n. S., TJ Jiskra Havl. Brod B.