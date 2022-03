Jiskra musí nad sousedem v tabulce vyhrát. „Věřím, že jsme připraveni dobře. V uplynulých dvou týdnech jsme se zaměřili na to, co můžeme od Červeného Kostelce čekat, poznatky chceme ve hře využít,“ poznamenal k utkání trenér havlíčkobrodských volejbalistek Petr Dostál.

Úvodní utkání nadstavbové části Jiskra přesně před měsícem v Červeném Kostelci Jiskra 3:0 vyhrála, vzápětí odešla, rovněž ve třech setech, poražena.

Havlíčkobrodský kádr bude na důležité souboje kompletní, trenér Petr Dostál bude mít k dispozici i mezi Brnem a Havlíčkovým Brodem pendlující Terezu Křižanovskou, s níž počítá jako s jedničkou na nahrávku. Na důležitý post by měly být k dispozici i Tereza Hodková a Lenka Musílková. „Velkou roli bude mít i to, jak se nám podaří využít výhody domácího prostředí. Podmínky v naší specifické hale by nám mohly pomoci,“ dodal Petr Dostál.

I. liga žen, skupina o 9. - 13. místo (7. a 8. kolo):

Jiskra Havlíčkův Brod – Volejbal Červený Kostelec

pátek 11. března (19.00) a sobota 12. března (10.00).