Juniorští softbalisté už mají za sebou vstup do nové sezony. Absolvovali halový turnaj v kategorii do 20 let v Praze. Hrálo se z živého nadhozu na šest směn a Hroši v konkurenci osmi týmů nenašli ani v jednom zápase přemožitele.

Junioři ovládli turnaj v Praze. | Foto: archiv Hrochů

V úvodním utkání ve skupině porazili jeden ze dvou výběrů juniorské reprezentace do 18 let 2:0, následně pak oba výběry domácích Joudrs Praha a to 11:1 a 5:2, čímž si zajistili postup do semifinále z prvního místa. Za soupeře jim byl druhý výběr mladých reprezentantů a Hroši dosáhli totožného výsledku 2:0.