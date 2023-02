Základ týmového úspěchu položil tentokrát Pavel Širuček, který po výborném výkonu přehrál 3:1 chebského Davida Reitšpiese. „Pavla musím pochválit, zahrál výborně. David Reitšpies není snadný soupeř, ale ve čtvrtek asi nebyl ve své kůži. Pavel mu ale moc nedovolil,“ komentoval vstup do utkání se silným protivníkem trenér havlíčkobrodských stolních tenistů Dmitrij Prokopcov. „Pochválit musím ale všechny kluky. Tím, jak utkání s Chebem zvládli, mě příjemně překvapili,“ zdůraznil.

Na úvodní výhru vzápětí navázal Tomáš Tregler, který se po krátké pauze vrátil do sestavy. Chebského Antonína Gavlase porazil rovněž 3:1, a to díky koncovkám třetího a čtvrtého setu. „Tomáš Tregler se na koncovky setů umí perfektně soustředit a to platilo i tentokrát,“ pochvaloval si trenér HB Ostrov.

Duel před více než dvěma stovkami diváků pak uzavřel Tomáš Martinko, který zvítězil nad Adamem Štalzerem rovněž 3:1. Také on po bezproblémovém vstupu do zápasu druhý set ztratil, ale pak už soupeři žádnou výsledkovou radost nedopřál. Ve třetím setu zlikvidoval výraznou ztrátu a pak už mířil za vítězstvím nad zlomeným protivníkem. „Tomáš Martinko chtěl hrát co nejagresivněji, ale byl trochu v křeči. Pak se zklidnil a utkání ovládl,“ dodával Dmitrij Prokopcov.

Ve čtrnáctém kole nastoupí HB Ostrov v herně pražského El Niňa, aktuálně nejbližšího pronásledovatele lídra soutěže. Hraje se ve čtvrtek 9. února od 18 hodin.

Extraliga mužů ve stolním tenise – 13. kolo:

HB Ostrov Havlíčkův Brod – SKST Cheb 3:0

Širuček – Reišpies 3:1 (5, -7, 7, 7)

Tregler – Gavlas 3:1 (4, -9, 9, 9)

Martinko – Štalzer 3:1 (6, -8, 8, 3)