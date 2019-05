Uplynulá sezona skončila pro váš tým druhým místem, takže ji hodnotíte jako úspěšnou?

Luděk Špiller: Sezona se nám vydařila a tomu již napovídaly výsledky přípravných zápasů v Jihlavě a ve Žďáře nad Sázavou. Když jsme v polovině soutěže byli na prvním místě v tabulce, tak jsme již tehdy věřili v medailový úspěch a pošilhávali jsme dokonce po medaili nejcennější. Přesto konečné druhé místo je pro havlíčkobrodské minižáky velkým úspěchem.

Lukáš Hartman: Prvním momentem, že jsme na soutěž dobře připraveni, byly v základní části soutěže zápasy s BK Studánka Pardubice. Tady jsme si ověřili, že po jedné výhře a prohře o 4 body máme možnost se umístit v tabulce na prvních třech místech.

Jak náročné bylo připravit takto mladý tým?

Lukáš Hartman: Této úspěšné sezoně samozřejmě předcházelo několik let tvrdé mravenčí práce celého týmu. K sjednocení týmu, zvýšení fyzické kondice, zlepšení technických dovedností a herní jistoty zajisté přispěla předsezónní příprava, počínaje kempem v Přibyslavi. Velice pozitivní byla docházka celého družstva na tréninky, nepostihla nás ani zásadní nemocnost a tak byl kolektiv vždy v plné síle a bylo vidět, jak se všichni hráči postupně zlepšují. Na hráčích Adam Avuk, Radim Štěpánek, Štěpán Dočekal, Štěpán Šenk byla již vidět herní vyhranost a postupem času se přidávali Tomáš Fadrný, Dominik Cvrkal a další, do budoucna je to určitě mužstvo s příslibem výkonnostního růstu.

Jaké faktory určily ráz úspěšné sezony?

Luděk Špiller: Těch věcí bylo samozřejmě mnoho, ale co je u mládežnických sportů velmi důležité a často opomíjené je podpora rodičů. Právě v samotné přípravě a tréninkové morálce nás rodiče významně podporovali, pravidelně své děti doprovázeli na tréninky a zejména zápasy, kde vytvářeli nezapomenutelnou atmosféru. Nemohu zde opomenout poděkovat Renatě Štěpánkové Robovské, která nám zajišťuje technický a administrativní servis.

Byl finálový turnaj Final four hodně náročný?

Luděk Špiller: Ve Final four bylo stěžejní vítězství s týmem BK Studánka Pardubice. Přestože konečné, vítězné skóre 71:46 vypadá jako pohodlné, tak tomu nebylo. Do poločasu Studánka našim hráčům zdatně vzdorovala a dokonce ve druhé čtvrtině v 6. minutě, jsme prohrávali o tři body. O minutu později se podařilo našemu týmu ubránit čtyři útoky, a naopak proměnit své nájezdy na poločasové vedení. Ve třetí čtvrtině přišla naše šňůra deseti bodů za sebou a na náš rozjetý tým už hráčky Studánky, do konce zápasu nedokázaly reagovat. Na finálový zápas jsme nastoupili proti BK Continental Jičín a tady jsme si museli sebekriticky přiznat, že na výškovou převahu Jičína prozatím nemáme. Finále bylo herně odměnou pro všechny hráče a vrchovatě naplnilo naše povzbudivé heslo: „Malá parta-velký tým“.