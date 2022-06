Díky pohárovým úspěchům pojede třináctiletá Alice Bínová na sklonku července na mistrovství světa kadetů a kadetek. „Na mistrovství světa, které se koná od 26. do 31. července, bude Alice jedinou reprezentantkou České republiky. S ní tam pojedu já a ještě rozhodčí Renáta Petríková, která je z Jihlavy,“ upřesňuje k podobě malé české výpravy Petr Lacek.

Podle něho může Alice Bínová přivést medaili, Evropa je z hlediska úrovně taekwonda v kadetské kategorii nejsilnějším kontinentem. „Nominaci na mistrovství světa bere Alice jako úspěch své sportovní kariéry, do Sofie se těší. A samozřejmě má novou motivaci v přípravě, v tréninku,“ říká trenér, který pelhřimovskému klubu SK TAEKWONDO LACEK už před více než dvěma desítkami let propůjčil své jméno.

VIDĚLI JSME: Pořádná show! Ve Žďáře slavili sto let existence fotbalového klubu

V pelhřimovském taekwondovém klubu připravuje Petr Lacek Alici Bínovou od první třídy. Její výkonnostní růst ho nepřekvapil. Současné výsledky navazují na úspěchy z minulých sezon, kdy ještě závodila za žákyně a sbírala tituly na republikových šampionátech a turnajích. „Alice měla výkonnost na reprezentační úrovni už loni, ale menší děcka do reprezentace svaz moc brát nechce,“ vysvětluje Petr Lacek. „Na druhé straně není v nás v klubu jediná, ve věku od dvanácti do čtrnácti let připravuji čtyři děvčata, která vypadají hodně nadějně,“ dodává. „Pro Alici Bínovou je výhoda, že závodí v nejtěžší váhové kategorii, tedy 59 kilogramů plus, tam je konkurence přece jen slabší,“ vysvětluje Petr Lacek.

Mladá reprezentantka trénuje čtyřikrát týdně. „Přípravě věnuje stále více času, navíc v klubu už i sama pomáhá s přípravou začátečníků,“ poodhaluje praxi v taekwondovém oddíle trenér. Zatímco Alice Bínová je už vzorem pro začátečníky, sama se poměřuje s úspěšnými klubovými kolegyněmi, které sbíraly úspěchy před ní. „Alice má velké vzory přímo v oddíle, Iveta Jiránková a Dominika Hronová už ukázaly, kudy vede cesta k velkým výsledkům,“ dodává Petr Lacek.