Před pár týdny šéf stolních tenistů HB Ostrov Miroslav Jinek sliboval: „Do měsíce bude hotovo. Máme osloveného ještě jednoho hráče, opět velké jméno. Pokud se dohodneme, rádi to zveřejníme.“

Jak řekl, tak učinil. Minulý týden se doladil poslední přestup. „Je to Tomáš Tregler,“ vykouzlilo mecenášovi klubu úsměv na tváři, že se dohodl na spolupráci s hráčem, který v Havlíčkově Brodě už působil. „S Tomášem jsme vyhráli dva tituly a já s ním mám super vztah. Dodnes si voláme a on pro nás bude velkou posilou. Super je, že fanoušci uvidí staronovou tvář,“ těší Jinka.

Dlouho ale nebylo jisté, že devětadvacetiletý stolní tenista bude oblékat opět barvy HB Ostrov. „Chtěl jsem si vyzkoušet cizinu. V Polsku už byla smlouva skoro podepsaná, ale pak přišel koronavirus a oni to zrušili. Myslím, že trochu unáhleně. Zkoušel jsem i něco ve Francii, ale to také nedopadlo. V téhle době to zahraničí není lehké sehnat,“ nastiňuje Tomáš Tregler, který měl možnost jít zpět do Chebu, za který hrál v uplynulé sezoně. „Nakonec jsem se domluvil s Mírou, za což jsem moc rád. Chtěl bych mu za to poděkovat, že mě přijal,“ dodává nová akvizice extraligového nováčka.

Jinek také naznačil, že Tregler nebude k vidění ve všech mačích. „Má lehce ořezanou smlouvu, tím myslím, že je podepsaný na určitý počet zápasů. Asi tak na dvě třetiny všeho, i tréninků. Bude proto naskakovat proti těm nejlepším, v play-off nebo pohárech,“ uvedl šéf klubu.

Se složeném kádru, který tvoří Obešlo, Prokopcov, Tregler, Shouman, Vožický a Skála, je spokojený. Kdo ale bude jasnou jedničkou týmu, to netuší. „Těžko říci. Prokopcov, Obešlo i Tregler jsou velmi vyrovnaní,“ krčí rameny Jinek, kterého ale tato otázka příliš netíží. Věří, že spoluhráči budou táhnout za jeden provaz. „Kluci se znají, i povahově to je v pořádku. Myslím, že to do sebe zapadlo,“ libuje si.

Díky tomu může mít Jinek i velké cíle, kterými se oháněl ještě před tím, než podepsal smlouvu Tregler. „Naším cílem bude získat titul,“ vzkázal soupeřům na dálku. „Jsem rád, že budeme mít nejvyšší cíle. Ty má Míra vždycky a my budeme dřít jako koně, abychom je naplnili. Hlavně pro fanoušky, kteří jsou v Brodě skvělí,“ doplnil Tregler.

K úvodnímu společnému tréninku se výběr HB Ostrov sejde první srpnový den. Může se ale stát, že kompletní nebude. Velký otazník totiž visí nad Egypťanem Shoumanem. „Dnes neumí říci nikdo, jak to bude. Už takhle to měl těžké, a bojím se, že v téhle situaci je to ještě těžší. Co vím, tak v Egyptě mají hrozně málo testů na koronavirus. Myslím si, že Shoumana uvidíme až v lednu,“ dodává Jinek.

Jinek složil Dream Team

Nováček z Vysočiny podepsal špičku extraligy. Bez přehánění. HB Ostrov dostal pod smlouvu čtyři z osmi nejlepších hráčů loňské extraligy. Z hlediska úspěšnosti byl jedničkou nejvyšší soutěže Dmitrij Prokopcov (loni El Niňo Praha). Tomáš Tregler to v barvách Chebu dotáhl na třetí pozici. V KT Praha z HB Ostrov hostující Bohumil Vožický byl šestý, v tuto chvíli už exliberecký Mohamed Shouman byl s téměř dvěma třetinami vyhraných duelů v extralize osmý. Když k tomu připočteme legionáře v nejlepších letech Michala Obešla a na šanci čekajícího mládežnického reprezentanta Radka Skálu, je to síla. Manažer Miroslav Jinek sestavil na české poměry Dream Team.