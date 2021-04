Rychlá cesta havlíčkobrodských stolních tenistů do semifinále play-off extraligy vedla přes dva vyhrané zápasy s Hodonínem. Samozřejmě rozhodla především holá sportovní výkonnost, ale je třeba také připomenout některé atributy, které spolurozhodovaly o tom, že HB Ostrov roli favorita splnil do puntíku.

Ve čtvrtfinále zářil hlavně Tomáš Tregler. Vyhrál všechny tři své duely. | Foto: František Zálewský

VYROVNANOST HRÁČŮ. Kdo je nejlepší? Tomáš Tregler, Dmitrij Prokopcov či Michal Obešlo? Těžko říci. „Ani já to nevím, máme opravdu velmi vyrovnaný tým. Všichni tři mají úspěšnost nad osmdesáti procenty,“ připomenul trenér Bohumil Vožický. Je to velká výhoda, pořadí havlíčkobrodských hráčů na jednotlivých postech sestavy mohlo být jakékoliv. Hodonín nevěděl, co ho čeká. Vybrat přijatelného soupeře pro svou jedničku Patrika Klose bylo takřka nemožné.