Jiskra jde do nadstavby s jedenácti body, které získala ze zápasů s českobudějovickou Školou volejbalu, nejhůře postaveným týmem ve skupině udržení. Prvním soupeřem havlíčkobrodských volejbalistek bude Červený Kostelec, který si ze skupiny A základní části první ligy přinesl do části nadstavbové sedm bodů. „S Červeným Kostelec bych raději hrál až později, ale los rozhodl, že tam budeme hrát hned úvodní zápasy ve skupině o udržení první ligy. Do bojů ale jdeme z nejlepší možné pozice, pořadí zápasů může být nakonec dvojsečné,“ řekl před vstupem do nadstavbové fáze druhé nejvyšší domácí soutěže trenér havlíčkobrodských volejbalistek Petr Dostál.