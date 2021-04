Devatenáctiletý Skála je jediným, kdo v prvním týmu Havlíčkova Brodu zbyl po loňské postupové sezoně. Manažer HB Ostrov Miroslav Jinek se rozhodl, že hned po návratu do nejvyšší soutěže zaútočí na titul. Proto tým doplnil o hvězné posily. Proto přišli hned tři hráči, kteří představují minimálně českou špičku.

Mladík, původem z jihomoravské Nosislavi, tak dostal spoluhráče více než kvalitní. Podle svých slov ale ne úplně neznámé. „S Tomášem Treglerem jsem se znal z Chebu, kde jsem loni hostoval. Dima Propokcov k nám do Brodu jezdil na tréninky. Neznal jsem jen Obeho,“ zmínil Michala Obešla.

K němu si hned našel cestu. Za stolem s ním tráví asi nejvíce času. „Je to dané tím, že bydlí v hale jako já. Proto si spolu chodíme zahrát i mimo tréninkové hodiny,“ vysvětlil.

Nejen Obešlo je pro Radka Skálu oporou ve chvílích, kdy se mu nedaří. „Kluci jsou skvělí. Podporují mě, pomáhají mi,“ svěřuje se. Zkušenější spoluhráči mu dávají rady i jindy. „Říkají mi, jak na koho hrát, na co si dát pozor. A po zápasech mi řeknou, kde byly chyby,“ uvedl.

Roli ve hvězdami napěchovaném týmu snadnou nemá. I od něj se čeká, že bude vyhrávat. Stejně jako se to čeká od celého HB Ostrov. „Snažím se být platný pro tým. Když kluci vyhrávají, chci je podpořit. Pokud jsem na trojce, tak je to většinou o tom, že mohu ukončit celé utkání. Snažím o to. Pokud se mi to povede, mohou si ostatní odpočinout. Nikdo nemusí nemusí hrát dva zápasy v jeden den,“ zmínil motivaci Radek Skála.

Navzdory vysokým cílům mezi zdmi Birell areny panuje pohoda. Srandičky nezmizely. „V tom hraje prim určitě šéf (Miroslav Jinek – pozn. aut.). Michal Obešlo se k němu přidává. Pořád něco řeší, naoko si stěžuje. Ale myslím to v dobrém, je s ním velká zábava,“ nechtěl si to rozházet u kamaráda.