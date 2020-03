Letošní sezonu měla postavenou na zahraničních závodech. Jenže koronavirová situace zatím její plány nabourává, ale triatlonistka Sandra Kocúrková ještě flintu do žita nehází. Vyčkává a připravuje se, jak nejlépe to jde.

Kocúrková: Běháme v lese, kde potkáme maximálně srnku nebo zajíce. | Foto: Archiv Sandry Kocúrkové

Samozřejmě se nemůže na závodění připravovat tak, jak by bylo potřeba. Bazén je pasé, takže se dá pilovat jen kolo a běh. „Bazény jsou zavřené, takže maximálně můžu v neoprenu do rybníku, ale nezaplavu si v něm dva tři kiláky, které potřebuji,“ uznala havlíčkobrodská závodnice extrémních triatlonů, která si ale jakousi náhradu za plavání našla. „Jsou to gumové expandéry, je to takový trenažér, kdy posilujete svalstvo, které používáte při kraulu,“ prozradila Kocúrková.