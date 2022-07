Možná nejkvalitnější se představí v závodu koulařů, do Pacova míří nejlepší český koulař současnosti Tomáš Staněk z USK Praha. „Koule bude v sobotu létat opravdu hodně daleko, startovat bude dalších osm koulařů, kteří vrhají náčiní přes čtrnáct a půl metru,“ doplnil informace k obsazenosti jedné z disciplín Pavel Zajíc, předseda TJ Slavoj Banes Pacov a současně ředitel sobotních závodů.

Na počátku týdne byly informace o účastnících mítinku předběžné, pořadatelé uzavřou přihlášky až den před závody.

Mistrovství světa, které začíná v americkém Eugene 15. července, na kvalitě obsazení pacovského mítinku výrazně neubralo. „Kvůli mistrovství světa se omluvil náš nejlepší současný diskař Marek Bárta a Ondřej Kopecký, který bude startovat na světovém šampionátu v desetiboji,“ zmínil dvě jména, která se v Pacově neobjeví, Pavel Zajíc.

Na druhé straně by neměla chybět nejlepší domácí koulařka Markéta Červenková z USK Praha nebo nejlepší česká diskařka současnosti Barbora Tichá z AK Škoda Plzeň. „Z Plzně by měla dorazit početná vrhačská skupina, takže by měli přijet i dvojčata Forejtovi,“ naznačil ředitel pacovských atletických závodů. Michal Forejt je letos v domácích diskařských tabulkách druhý za zmíněným Markem Bártou.

V Pacově se objeví i dvojice kladivářů, kteří byli na vrcholu před několika lety. Lukáš Melich z pražské Dukly zde kraloval v letech 2011 až 2014. V minulé dekádě v Pacově opakovaně startovala také reprezentantka Kateřina Šafránková.

Se zajímavou motivací půjde do závodů i několik zástupců nastupující generace. Junioři budou mít v Pacově ještě šanci na splnění kvalifikačního limitu na mistrovství světa kategorie U20, které se koná začátkem srpna v kolumbijském Cali. To se týká i pacovského diskaře Víta Kotrby, který se stal v červnu juniorským mistrem republiky, nebo plzeňského koulaře Tomáše Procházky.

Historie Ceny města Pacova v hodu diskem se začala psát v roce 1957 a s delšími či kratšími přestávkami vydržela do současnosti. Nejlepší výkony zde zaznamenávali reprezentanti Imrich Bugár a Gejza Valent v osmdesátých letech minulého století. Už v roce 1977 vyhrál soutěž diskařů olympijský vítěz Ludvík Daněk, ve stejném roce závodila v Pacově koulařka Helena Fibingerová.

V roce 1974 se součástí mítinku stala Cena Strojobalu Pacov v hodu kladivem, která se později přejmenovala na Memoriál Blahomila Zajíce. V roce 1999 vytvořil v Pacově kladivář Vladimír Maška výkonem 81.28 stále platný český rekord.

Třetím hlavním závodem se stal v roce 2009 Memoriál Stanislava Zelenky v běhu na 400 metrů a od roku 2011 patří mezi hlavní závody ještě Velká cena firmy BANES Soběslav ve skoku dalekém.

Závody v rámci Ceny města Pacova v hodu diskem a Banes mítink s memoriály začínají na stadionu U svaté Anny v sobotu 9. července ve 14 hodin. Muže a ženy čekají tři běžecké disciplíny (stovka, čtyřstovka a patnáctistovka), dálka, koule, disk a kladivo. Pro juniory pořadatel vyhlásil vrh koulí a hod diskem a dvě disciplíny jsou určeny pro žákovské kategorie.